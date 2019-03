Musica live, ottimo cibo e mercatini per la "Festa di San Patrizio" all'Arsenale di Verona

Arriva alla quarta edizione la "Festa di San Patrizio" all’Arsenale di Verona che si terrà da venerdì 15 a domenica 17 marzo, tre giorni di festa ad ingresso libero caratterizzati da musica, incontri culturali, cibo e attività tutte ispirate all'Isola di Smeraldo.



VENERDÌ 15 MARZO - La Festa aprirà i battenti alle ore 18:30 di Venerdì 15 Marzo con l’apertura degli stand gastronomici, mercatini, food truck e birre alla spina quest’anno sempre più particolari e caratteristici del modo irlandese. Anche quest’anno doppio palco con esibizioni di gruppi musicali a tema irlandese. Venerdì sera al Temple Bar in scena i Silly Farm (ore 20:30) mentre sul palco interno del Pub torna il duo irlandese formato da Peter Molloy & Declan Askin (ore 21:30).



SABATO 16 MARZO - apertura alle ore 11:00 con tutti gli stand, mercatini e food truck. Alle ore 13:30 attesa per il Rugby 6 Nazioni: sul maxischermo del Temple Bar andranno in onda i match Italia - Francia; Galles - Irlanda; Inghilterra - Scozia. In serata i concerti di Aroostercrats (20:30 Temple Bar) e Patricks (21:30, Pub).



DOMENICA 17 MARZO - Gran finale con la festa vera e propria di San Patrizio che tradizionalmente cade il 17 marzo. Apertura alle ore 11:00 degli stand e mercatini. Alle ore 15 conferenza: "Lo spirito dell'Irlanda; da San Patrizio al monachesimo celtico" di Elena Percivaldi (Temple Bar). Alle 16:30 l’appuntamento "U2: da Out of control al Live Aid" di Gianni Della Cioppa con la partecipazione musicale di Max Piubelli che interpreterà alcuni classici della più famosa band irlandese (Temple Bar).

Nell’area all’aperto giochi per bambini a partire dalle 15:00 con Ludobus Rido Ridò. In serata alle 18:00 live acustico di Jury (Magliolo, ex X Factor) che presenterà l’ultimo lavoro discografico “Emerald Lullabies” (Pub) mentre alle 19:00 gran chiusura con il concerto degli Alban Fuam con i balli dei Fairy Ring (Pub). La Festa di San Patrizio è organizzata dall’Associazione ArtNove e Box Office Live. Gode del patrocinio del Comune di Verona – settore Tempo Libero - e dell’Ambasciata Irlandese.

Orari di apertura

venerdì 15 dalle 18:30 alle 24:30

sabato 16 marzo dalle 11:00 alle 24:30

domenica 17 marzo dalle 11:00 alle 23:00

Per informazioni: info.artnove@gmail.com – facebook: St. Patrick’s Day, Festa di San Patrizio – Tel. 045 8011154.