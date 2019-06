A San Zeno di Montagna è in arrivo il "Villaggio dei sapori"

Con il "Villaggio dei sapori" in Piazza A. Schena il fine settimana del 29 e 30 giugno è dedicato agli artigiani e ai sapori della nostra Italia, ma abbiamo pensato anche a qualcosa per i più piccoli con i laboratori di palloncini, il trucca bimbi dell'associazione Il sorriso arriva subito, i laboratori della MABO Agency & FAMA SRLS dove costruiremo le girandole di carta da poter mettere nei vasi .

Se venite da noi avrete una ragione in più per godervi il lago dall'alto e di una temperature leggermente più frizzante, questa è la caratteristica di "San Zeno di Montagna", località turistica che affaccia sul lago di Garda.



I fine settimana saranno caratterizzati da Stand enogastronomici , Artigianali, Street Food e mercatino dell'Antiquariato e dell'Usato. Le nostre serate sanno arricchite dalla Splendida voce degli "Endless Harmony" dalle ore 20 in poi per tutto il fine settimana.