In Borgo Roma a Verona la 30esima "Festa di settembre"

Sarà la musica country dei gruppi “The Hazzard” e “Urban Country” con due dei più famosi dj della zona ad inaugurare la 30esima Festa di settembre, venerdì 6 settembre 2019 a partire dalle ore 20.30 presso la sede dell’Associazione Piccola Fraternità di Borgo Roma in via Manfredo da Cortenova snc ed anche nell’attiguo parco giochi della Parrocchia Gesù Divino Lavoratore, la piazza si trasformerà in una pista da ballo, caratterizzata da balli Country e Line dance.

Sarà presente anche il gruppo A…Variantes free dancer, che all’inizio della serata, insieme a dei ballerini coreograferanno la canzone “Per chi non lo SLA”. La danza country si schiera a sostegno dei malati di Sla. La manifestazione continuerà sabato 7 settembre con il concerto del gruppo White Project Band e domenica 8 settembre serata dedicata alla musica latina americana.

Tale manifestazione si svolgerà in 3 serate con l’allestimento di stand gastronomici ed intrattenimento musicale, dove il ricavato servirà come sostentamento per le attività e progetti che verranno svolti durante l’anno dall’ Associazione di volontariato Piccola Fraternità iscritta alla Regione Veneto, la quale si occupa di dare un sostegno alle famiglie ed ai ragazzi con disabilità.

L’Associazione senza fini di lucro, si impegna ad accogliere e a rispondere con amicizia, condivisione e amore alle esigenze di disabili fisici e psichici che ad essa fanno riferimento. Le attività sono rivolte soprattutto alla ricreazione, al gioco e all’animazione, con l’obiettivo di permettere ai nostri utenti di sentirsi completamente integrati nel gruppo, liberi di esprimere le loro sensazioni, i loro disagi, i loro bisogni e le loro idee.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/piccolafraternitaborgoroma