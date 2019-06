Concerti dal vivo ed enogastronomia per la grande festa AzzanoLive 2019

Festa a Castel d'Azzano ispirata alla musica live a scopo benefico e organizzata dall'Associazione AzzanoLive Odv. Tre serate di ottima musica con artisti internazionali ottima cucina regionale.

Venerdi 21 Giugno - Serata Dance con Radio Studio Più, la musica gionvane con i DJ della radio

Sabato 22 Giugno - Strepitoso concerto con i BreakFree Queen tribute Band, un gruppo di fama internazionale che ci farà rivivere con suoni, luci e spettacolo i mitici Queen e Freddie Mercurye

Domenica 23 Giugno - Ritorna dal tour Russo Il Re degli Ignoranti , band spettacolo che ci farà ballare e cantare le canzoni del grande Adriano Celentano

Sabato pomeriggio gonfiabili gratis per tutti i bambini dalle 16. Sabato Sera gara di Fagioli e Birra, chi riesce a mangiare 2Kg di fagioli per primo vince 200€ in contanti. Domenica pomeriggio Auto e Moto raduno.

Tutte le sere, ottima cucina regionale (Novità 2019: Gricia e Arrosticini) ottima birra HB tanta musica ed allegria. Vi aspettiamo numerosi.

Tutte le info su www.azzanolive.it e sulla pagina facebook @azzanolive

