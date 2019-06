Musica, gastronomia, animazione per piccoli e grandi con la festa "Golosine37136" a Verona

L'8 Giugno inizia la 15^ edizione della Festa della Parrocchia di Santa Maria Assunta. Musica, gastronomia, animazione per piccoli e grandi, intrattenimento, truccabimbi, sport, monologhi, dance: "Golosine37136" è tutto questo e molto altro.

Apertura stand enogastronomici alle ore 19.30.

Inizio spettacoli alle ore 21.

Ingresso libero.

Un’offerta enogastronomica di altissimo livello, una programmazione musicale e di intrattenimento che tutta Verona ci invidia, la cordialità e la simpatia dei nostri volontari, sono gli ingredienti per una Festa eccezionale.

Anche quest’anno confermiamo la presenza di una cucina senza glutine che ci permette di preparare pietanze anche per chi è celiaco o intollerante al glutine.

Si rinnova il Villaggio dei bambini con tante attività e giochi organizzati per bambini e ragazzi. In collaborazione con Lazzarini Pneuservice siamo lieti di invitarvi Sabato 8, Domenica 9 e Lunedì 10 dalle 20.00 per passare una serata sui kart a pedali.

Il programma degli spettacoli che vi accompagneranno nelle nove serate di festa:

SABATO 8

Chorus - Gruppo Ritmico Corale



DOMENICA 9

MUEVETE - Latinoamericano e non solo



LUNEDI’ 10

Flavio Oreglio - Cabaret da Zelig



MARTEDI’ 11

Roberto Mercadini - monologo “Noi siamo il

suolo, noi siamo la terra”



MERCOLEDI’ 12

Vittoria e i Gorilla - Soul, Swing, Rhythm and Blues, Reggae



GIOVEDI’ 13

Cure Me - Elisa Tribute Band - Elisa Tribute Band

VENERDI’ 14

September Groove - Funky dance



SABATO 15

Alteria - Rock con la cantante dei Rezophonic



DOMENICA 16

Antonio Mezzancella - Imitatore, Vincitore di Tale e Quale Show

(fonte Facebook Golosine37136)