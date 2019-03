Piatti tipici, musica e maschere a Parona per la "Festa della Renga"

Il Comitato Benefico Festa de la Renga organizza mercoledì 6 marzo 2019 la tradizionale Festa de la Renga. Tra le novità di quest’anno la rielezione della “Parona”: dopo 10 anni, infatti, sono state rispolverate le urne per eleggere la dama che indosserà i panni della storica maschera.

Dalle 10 di mercoledì mattina nei chioschi si cucineranno polenta e renga, oltre ai primi piatti della tradizione veronese. Alle 14.30 seguirà l’arrivo delle maschere in via Liberale da Verona e alle 15 partirà il corteo capeggiato dalla “Parona”. Alle 16.30 si aprirà la grande festa in piazza del Porto, con maschere e musica.

Programma