Grande festa di Primavera a Verona presso lo Spazio Famiglie

Sabato 23 marzo dalle 16.00 alle 18.30 Spazio Famiglie propone un momento di festa per tutte le famiglie. Un pomeriggio da passare all'aperto, in mezzo alla natura, per accogliere la primavera e preparare il nostro giardino delle farfalle. Durante il pomeriggio verrà proposto un laboratorio di giardinaggio per grandi e piccini. Le famiglie sono invitate a portare una piantina da trapiantare nel nostro giardino.

L'EVENTO SI SVOLGERA' ALL'APERTO, IN CASO DI MALTEMPO VERRA' ANNULLATO.

La partecipazione è gratuita ma è necessario compilare l'apposito Modulo eventi - cinema - teatro: si considerano accolte le richieste di iscrizione solo a seguito di successiva conferma.

Inviare il modulo a: iscrizioni.spaziofamiglie@aribandus.com

Le iscrizioni si chiuderanno il 13 marzo 2019

Informazioni e contatti:

Per informazioni: Comune di Verona - Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria - Promozione Lavoro

Segreteria dello Spazio Famiglie:

Tel. 800085570 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13

email: spaziofamiglie@comune.verona.it

Per iscrizioni: iscrizioni.spaziofamiglie@aribandus.com

Dove: