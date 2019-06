A Villafranca di Verona l'imperdibile "Festa della pizza del castellano"

Gustoso appuntamento estivo a Villafranca di Verona dal 26 al 28 luglio 2019 con l'imperdibile "Festa della pizza del castellano".

Quattro pizzerie in piazza con 800 posti a sedere. Non mancheranno musica dal vivo, intrattenimento serale, negozi aperti ed attrazioni per grandi e piccini.

(fonte Facebook Festa della pizza del castellano)