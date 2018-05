San Zeno - Festa del Patrono di Verona: quattro giorni di grandi eventi

Quattro giorni di grande festa nel Quartiere San Zeno per celebrare il Patrono di Verona, un evento che vuole riscoprire e rivivere le grandi celebrazioni patronali della nostra città. Verrà realizzato un percorso storico - culturale e creativo in tutto il quartiere di San Zeno.

Tra le attività proposte, in piazza Corrubio, la sezione artigianato creativo e hand made a cura di Associazione culturale Manual Mente Arte un gruppo di artigiani che creano le loro opere artistiche interamente a mano, ed espongono i loro manufatti per diffondere e promuovere la cultura delle arti creative, nelle varie e molteplici espressioni.

Durante la quattro giorni sarà possibile assistere a stand, con dimostrazioni sul posto, dedicati alla lavorazione dei monili in stile antico rinascimento con cammei, la tradizione italiana per eccellenza, al cucito e al ricamo, alla lavorazione del macramè, alla lavorazione del pizzo chiaccherino - eleganti creazioni che ricordano i fasti di un tempo, alla lavorazione del sapone fatto a mano con anche laboratorio per i bambini che con le formine impareranno a plasmare forme di sapone.

E ancora stand dedicati alla ceramica, quando terra acqua e fuoco creano magia, al punto ad intaglio fatto a mano, al mosaico di pietra, alla lavorazione del legno di riuso, “quando il segno del tempo crea arte”. E poi ancora alla lavorazione della pasta di sale, per dare vita a sculture di pregio, curate nei minimi dettagli, alla lavorazione della pelle, la lavorazione della lavanda, con l’intera piazza inebriata dalla scia delle essenze di Elisa, all’arredo country per la casa, alla lavorazione della lana, con i ferri di una volta, alla ceramica raku. Artigianato, ma anche sapori e gusti del nostro territorio con gli stand dove sarà possibile acquistare i prodotti tipici locali come i formaggi, il miele e molti altri oltre alla cucina espressa tipica e tradizionale veronese.

Il calendario degli spettacoli

VENERDI' 18 MAGGIO

Ore 21.30

Storyville e ROBERTO PULIERO

Tra jazz e swing raccontano e ricette di Giorgio Gioco in dialetto veronese

SABATO 19 MAGGIO

I Briganti del folk (pranzo ore 12 30)

folk popolare e d'autore

Ore 21.30

Niù Tennici + special guest Beppe Bifido

reggae giamaicano in dialetto Veronese

DOMENICA 20 MAGGIO

IL CEDRO MORO (pranzo ore 12 30)

con Rocco e Leo de I Nuovi Cedrini

Ore 21.30

Contrada Lorì

da Avesa il gruppo musicale che ha attraversato tutte le piazze e le osterie di Verona

LUNEDI' 21 MAGGIO

Ore 21.30

LE SORELLE BERGAMASCHI

in “Osti, ostie ed osterie”

Orari e giorni: venerdì 18 maggio dalle 18 alle 24, sabato 19 domenica 20 lunedì 21 maggio dalle 11 alle 24.

Ingresso libero.

