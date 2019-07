Al Parco Unità d'Italia di Casaleone arriva la "Pastasciutta Antifascista"

La festa della Pastasciutta Antifascista si terrà venerdì 26 luglio al Parco Unità d'Italia di Casaleone. È promossa dalla sezione ANPI di Legnago e Basso Veronese, con il patrocinio dell'Istituto “A. Cervi”. Aderiscono alla festa CGIL, CISL, UIL, ISERS, ARCI. La manifestazione Pastasciutta Antifascista che da alcuni anni si svolge in tante parti d’Italia si richiama alla data del 25 luglio, giorno della caduta del fascismo e dell’arresto del duce.

La manifestazione rievoca l'evento che la famiglia Cervi organizzò, con il concorso di altre, per festeggiare la caduta del fascismo, offrendo gratuitamente la pastasciutta a tutti i compaesani nella piazza del paese, a Campegine. La caduta del fascismo rappresentò in quel fine luglio del '43 uno scoppio di gioia generale in tutta Italia in quanto si riteneva prossima, con la caduta del fascismo la fine della guerra e il ritorno della libertà.

Non sapevano a Campegine, come nel resto d’Italia che la libertà era lontana da venire. Tuttavia, nell'immediato prevalsero gioia ed ottimismo. Non ci furono atti di violenza verso i rappresentanti del regime fascista dissoltosi come neve al sole, non ci furono rese dei conti per le prepotenze subite nei vent'anni di violenze e di soppressione di libertà, né all'annuncio della caduta di Mussolini, né durante i 45 giorni che precedettero l'annuncio dell'armistizio. Con questa festa si vuole rievocare quella giornata e il clima festoso, di gioia popolare, che la famiglia Cervi interpretò offrendo a tutti, indistintamente, la pastasciutta.

La festa Pastasciutta Antifascista di Casaleone inizierà alle 20 con la distribuzione gratuita della pastasciutta. A seguire l’intervento di Livio Zerbinati, ricercatore di storia contemporanea dell'Istituto di studi e ricerche storiche e sociali (SERS) a conclusione le musiche combat folk dei R'ossi da Brodo.

Informazioni e contatti

Web: http://www.anpiverona.it/antifascismo/anpi-sezione-legnago-e-basso-veronese-pastasciutta-antifascista-a-casaleone-26-luglio-2019

- Evento Facebook