All'ex Arsenale appuntamento con la "Festa della pasta" tra musica e beneficenza

Pasta della trazione, Carnevale e beneficienza. Sono questi i tre ingredienti della prima edizione della "Festa della pasta", promossa dall’associazione On Music e il Comitato Bacanal del Gnoco.

L’appuntamento è per sabato 16 e domenica 17 febbraio, all’ex Arsenale di Verona, per due giornate di musica, buon cibo e solidarietà. Parte del ricavato dei piatti di pasta venduti, sarà infatti devoluto ad Abeo. Un modo per promuovere uno dei prodotti enogastronomici più rappresentativi del made in Italy, ma anche l’occasione per coinvolgere le famiglie veronesi in un’iniziativa di svago e divertimento.

Come in ogni evento proposto da On Music, la musica gioca un ruolo fondamentale. Durante la manifestazione, infatti, alcuni gruppi live emergenti avranno la possibilità di esibirsi davanti al pubblico, in una location suggestiva come l’Arsenale.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito, sabato dalle 10 alle 2 di notte, domenica dalle 10 alle 18.

(fonte foto Facebook)