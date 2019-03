Ingresso gratis per i papà al Gardaland Sea Life Aquarium in occasione della loro festa

Sta per arrivare la Festa del Papà, un’occasione speciale per celebrare il rapporto padre e figlio vivendo insieme un’esperienza unica e divertente a Gardaland SEA LIFE Aquarium, partecipando ad un “gioco quiz” per conoscere il ruolo del padre nel mondo marino. L’Acquario propone una speciale attività per il weekend che precede la festa del papà; sabato 16 e domenica 17 marzo, infatti, l’Acquario vedrà protagonisti papà e figlio in coppia coinvolti in una divertente esperienza che sarà utile a conoscere il ruolo del padre nel mondo marino e a scoprire che, in molte specie, sono proprio i papà a prendersi cura dei nuovi nati.

Un esempio è il Pesce Cardinale delle Molucche, che è conosciuto come uno dei papà migliori al mondo! Dopo qualche giorno dalla fecondazione, il maschio trattiene le uova in bocca diventando una vera e propria incubatrice naturale e rispetta un severo digiuno per consentire ai piccoli di svilupparsi in totale sicurezza, per poi sistemarli tra gli aculei del Riccio Diadema perché siano protetti durante la crescita. Ma anche un’altra specie presente all’Aquario mostra un forte istinto paterno: si tratta del Pesce Pagliaccio che si prende cura anche delle uova di altri componenti del gruppo, proteggendole nonostante non facciano parte della sua prole.

Il quiz si svolgerà alle ore 13.00 presso l’affascinante Vista Oceanica; ad ogni risposta esatta il bambino riceverà un uovo di carta da portare al suo papà, imitando il comportamento dei maschi dei cavallucci marini; una volta raggiunte le tre uova, la coppia formata dal papà e dal figlio riceverà un simpatico premio. Gli altri piccoli partecipanti riceveranno invece un attestato di “esploratore marino”, a ricordo della bellissima giornata trascorsa insieme.

In più tutti i bambini potranno regalare l’ingresso all’Acquario ai loro papà: nelle giornate del 16 e 17 marzo, infatti, l’ingresso sarà gratuito per i papà e a pagamento solo per i bambini, a prezzo ridotto se sotto i 10 anni. I bambini sotto il metro di altezza entreranno invece gratuitamente. Ma le attività per il weekend non finiscono qui! Sabato 16 marzo, infatti, la Notte all’Acquario permetterà ai bambini tra gli 8 e i 12 anni di trascorrere un’indimenticabile nottata all’interno dell’Acquario circondati da Squali, Razze e Pesci Pagliaccio.

Notte all'Aquario sabato 16 marzo

L’avventura avrà inizio alle ore 20.00 con l’arrivo dei bambini e con una divertente attività di socializzazione all’interno dell’aula didattica; la serata proseguirà poi con una speciale visita guidata in notturna, senza musica, poca luce e dotati di torce per ammirare da vicino i pesci mentre si apprestano ad addormentarsi. I bambini potranno poi indossare il proprio pigiama e percorrere l’ultimo tratto del percorso completamente al buio, facendosi coinvolgere appieno dal fascino particolare delle vasche e delle creature che le abitano. Momento clou della serata sarà poi la preparazione per la notte e l’allestimento dei letti, posizionati all’interno della sala dedicata alla Laguna Tropicale, proprio di fronte all’affascinante Baia delle Razze; i piccoli Ospiti potranno così provare l’emozione unica di addormentarsi ammirando i movimenti sinuosi delle Razze.

Al mattino la sveglia suonerà alle ore 07.00 per una colazione tutti insieme presso il Covo del Capitano, occasione perfetta per condividere le emozioni vissute durante questa memorabile esperienza; i bambini riceveranno poi uno speciale attestato ed un gadget a ricordo della speciale avventura, per poi tornare a casa con i propri genitori.

Tutto ciò che servirà ai ragazzi per vivere al meglio questa fantastica esperienza sarà un sacco a pelo, un cuscino, un pigiama, un paio di pantofole, un asciugamano, il necessario per la toilette personale.

La “Notte all’Acquario”, dopo il successo delle prime date proposte, si ripeterà più avanti nel corso dell’anno, il 19 ottobre, 16 novembre e 14 dicembre; per rendere l’esperienza ancora più immersiva il numero massimo di partecipanti per ogni evento sarà di 15 bambini; il costo dell’esperienza è di 60,00 euro e la prenotazione è obbligatoria e disponibile fino al giorno precedente l’evento, tenendo conto del numero limitato di posti disponibili.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 045 6449777 - infosealife@gardaland.it