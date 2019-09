Festa dei nonni e dei nipoti a Casttelnuovo del Garda

Una Festa dedicata ai nonni e ai loro nipoti. È quanto propone l’Amministrazione comunale di Castelnuovo del Garda per celebrare in modo un po’ diverso la festa istituita dal Parlamento italiano nella giornata del 2 ottobre per ricordare l'importanza del ruolo svolto dai nonni all'interno della società e della famiglia.

«La generazione più giovane è la freccia, la più vecchia è l’arco scriveva Steinbech. Con la Festa dei nonni e dei nipoti vogliamo valorizzare il rapporto fra le generazioni e riscoprire la bellezza dello stare insieme. – precisa l’assessore ai Servizi alla persona e Famiglia Marilinda Berto – Per questo abbiamo pensato di far dialogare nonni e nipoti in un’atmosfera di festa, in un abbraccio ideale tra generazioni».

Il programma prevede un intero pomeriggio al DIM teatro comunale. Si comincia dalle 15 con un laboratorio a cura dell’associazione La Girandola: nonni e nipotini potranno divertirsi insieme costruendo giochi e vari oggetti. Alle 16.15 breve pausa con una simpatica merenda in compagnia e alle 16.30 spazio alle letture animate “Storie per chi ne vuole” proposte dalla biblioteca comunale con intermezzi danzanti a cura dell’associazione Artedanza. In conclusione, le nonne poetesse proporranno al pubblico le loro originali composizioni.

Nella stessa giornata si svolgerà il tradizionale pranzo riservato agli over 60 al ristorante “Al Sole” (menù completo 20 euro con prenotazioni direttamente al ristorante).

