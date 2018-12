"Natale al Saval": festa e convivialità con cioccolata e pandoro offerti ai bambini

Un quartiere dopo l’altro si prepara all’arrivo del Natale. Sabato 15 dicembre, dalle ore 16.30 alle 19, nella piazzetta di via Marin Faliero, prenderà il via l’iniziativa "Natale al Saval", una festa per dare vitalità al quartiere e regalare un momento di convivialità ai cittadini.

Il Circolo Culturale Nuova Dimensione Danza proporrà balli di gruppo e canzoni natalizie; parteciperanno Roby De Luca, Alessio Reggiani e i Flash Mob Salsa Group. Ospite dell’evento Maurizio Melotti, cantante e imitatore. Durante l’animazione verranno offerti cioccolata e pandoro ai bambini, grazie al contributo dell’azienda agricola Ferrari.

L’iniziativa è stata presentata a Palazzo Barbieri dal presidente della 3a Circoscrizione Nicolò Zavarise e dal vicepresidente Claudio Volpato. Presente l’animatore dell’evento Roby De Luca. «Un momento di festa – ha detto Zavarise – per animare il quartiere Saval con spirito natalizio, grazie alla collaborazione di commercianti e cittadini».