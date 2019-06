Al Parco due Tioni di Erbè torna l'imperdibile "Festa del melone"

Sta per iniziare la 38° Festa del Melone in programma dal 6 al 9 giugno ad Erbé presso il Parco due Tioni. Potrete deliziarvi con i buonissimi piatti cucinati dal nostro staff, il tutto accompagnato da un buon bicchiere di vino o quello che preferite.

Il menù

Risotto con il Tastasal,

Risotto al Melone,

Prosciutto & Melone

Griglia di carne,

Carne Salà,

Pollo ai ferri

Per gli amanti del ballo liscio non mancano le orchestre più in voga del momento.

(fonte Facebook Festa del Melone di Erbè)