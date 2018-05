Escursione nei vigneti, oliveti e sulle tipiche colline di Soave durante la Festa Medievale

Le guide di equipENatura organizzano, in occasione della FESTA MEDIEVALE DEL VINO BIANCO DI SOAVE, un’escursione nei vigneti, oliveti e sulle tipiche colline di Soave. Durante il percorso verranno trattate tematiche ambientali e culturali osservando il Primo paesaggio storico rurale italiano, esaltando le tipiche peculiarità della zona.

Alla fine dell’escursione i partecipanti potranno assaggiare in autonomia i prodotti tipici della zona. Soave è stato scelto tra i 1000 borghi storici d’Italia che parteciperanno all’«Anno dei Borghi» proclamato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.



ORARI DELLE PARTENZE E PUNTO DI RITROVO - Ritrovo presso Porta Verona di Soave (davanti all’Ufficio Turistico a 5 minuti dal casello A4 Soave-San Bonifacio).

SABATO 19 MAGGIO ore 16.00

DOMENICA 20 MAGGIO ore 10.00

Difficoltà: turistica – facile. Sono presenti alcuni tratti con terreno dissestato. Sconsigliato a persone con problemi a caviglie e ginocchia.

Dislivello totale in salita: 100 m

Durata escursione: 2 ore e mezza con spiegazioni

Si richiedono:

• l’utilizzo di scarpe da trekking o scarpe sportive, nonché di tutto l'equipaggiamento personale (indumenti caldi, snack a piacere e borraccia di almeno 1l di capacità, per le pause), meglio avere sempre una giacca antivento/antipioggia.

PREZZI: 10€ pp per i tesserati equipENatura, 12 € a persona per i non tesserati. Gratuita per minori di anni 8. Chi volesse tesserarsi deve farlo presente all’atto dell’iscrizione.

Il prezzo comprende:

l’accompagnamento professionale da parte di una Guida Ambientale Escursionistica (ai sensi della L. 4/2013);

assicurazione durante l’accompagnamento.

Numero minimo di partecipanti: 10. In caso di maltempo non verranno effettuate le escursioni.

ISCRIZIONI OBBLIGATORIE - Richieste di informazioni e preiscrizioni vanno inviate entro le 18.00 del giorno precedente l’uscita a



info@equipenatura.it

+39 3403281258 Francesco

(preferibilmente SMS o What’sApp)

Pagina Facebook