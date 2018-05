Festa della mamma con lo Zecchino d'Oro al Palazzo della Gran Guardia

Verona ospita una tappa del tour delle Selezioni Nazionali dello Zecchino d'Oro dell'Antoniano di Bologna, per trovare i nuovi interpreti dell'edizione 2018. Il tour nazionale delle selezioni non è solo audizioni, ma anche una proposta di momenti di divertimento e intrattenimento, dedicati alla famiglia e aperti a tutti.

La tappa di Verona, domenica 13 maggio, giorno della Festa della Mamma, propone un pomeriggio in Gran Guardia di giochi, laboratori e animazioni, l'esibizione dei finalisti delle selezioni e il Concerto del Piccolo Coro "Mariele Ventre" dell'Antoniano di Bologna.

La partecipazione alle Selezioni è gratuita ed è riservata alle bambine e ai bambini che abbiano compiuto i 3 anni di età all'atto dell'iscrizione e che non avranno compiuto 11 anni a tutto l'anno in corso; prevede l'esecuzione di una canzone a piacere scelta nel repertorio dello Zecchino d'Oro dalla quarantesima alla scorsa edizione. Dopo questa prima audizione a porte chiuse, le bambine e i bambini scelti affrontano una successiva audizione nel corso di uno spettacolo pubblico, dove riproporranno il brano già eseguito in precedenza. I piccoli partecipanti che superano questa seconda prova vengono convocati per le finali nazionali che si terranno a Bologna, nell'Antoniano, nel mese di settembre 2018.

Festa della mamma con lo Zecchino d'Oro in Gran Guardia

Domenica 13 maggio 2018:

ore 15.00 - Giochi laboratori e animazioni

ore 16.00 - Spettacolo con i finalisti delle selezioni nazionali per il 61° Zecchino d'oro

ore 17.30 - Concerto Piccolo Coro "Mariele Ventre" dell'Antoniano di Bologna

La partecipazione alla "Festa della mamma con lo Zecchino d'oro" in Gran Guardia è libera e gratuita.

(fonte Comune di Verona)