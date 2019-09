A San Giovanni Lupatoto la Festa dei libri e Sangiobio

Nel cuore di San Giovanni Lupatoto (VR), sabato 28 e domenica 29 Settembre 2019 si svolgeranno due interessanti manifestazioni: la Festa dei Libri e SanGioBio.

Libri, incontri con case editrici ed autori, mercanti di libri e di fumetti e tanto altro, in contemporanea con operatori del benessere ed olistici, prodotti gastronomici bio, tecniche antiche e moderne per il rilassamento, per trascorrere due giornate all'aperto immersi nella cultura, nel gioco e nel benessere del corpo e della mente.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/Festa-dei-Libri-739272456417627/