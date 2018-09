In arrivo a Verona la 24^ edizione della "Festa in Sottoriva"

Con grande piacere l'Associazione VeroCentro informa la cittadinanza che domenica 9 settembre 2018 si svolgerà la 24esima edizione della orami tradizionale Festa degli Anziani in Sottoriva. Si è stati costretti a rinviare l’originaria data del 27 maggio p.v., pur consapevoli di aumentare l’attesa della cittadinanza per questo evento, per le note novità normative in tema di sicurezza. Superate anche queste difficoltà organizzative, e i maggiori oneri economici che ne derivano, l’Associazione di volontari VeroCentro promuoverà appunto, anche quest’anno, la “Festa in Sottoriva”.

Una giornata dedicata agli Anziani di Verona, con il tradizionale pranzo offerto, a partire dalle ore 12.00, sotto i portici di via Sottoriva, nel cuore antico della città. Nell’edizione 2017, hanno partecipato al pranzo oltre 450 Persone anziane, sedute ai tavoli sotto i portici della via, oltre ad accompagnatori e visitatori. Gli Anziani, oltre al pranzo preparato in loco, impeccabilmente servito dai volontari di VeroCentro insieme ai gruppi scout, hanno molto apprezzato il dono di prodotti enogastronomici tipici del territorio, consegnato a ciascuno. Tale evento, anche per quest'anno, è reso possibile dalla grande generosità di Aziende e di Istituzioni veronesi, che cogliamo l'occasione per ringraziare. In primis il Comune di Verona e il Corpo di Polizia Municipale, presente con alcuni agenti per assicurare il miglior svolgimento dell'evento (la via sarà tra l'altro pedonalizzata per l'occasione), la I Circoscrizione, che lo coorganizza, le aziende AGSM AMIA e ACQUE VERONESI, per il contributo organizzativo, nonchè BANCO BPM POPOLARE di VERONA e FONDAZIONE CATTOLICA per il contributo finanziario, insieme a tutti gli altri sponsor, indicati nella locandina allegata, che hanno generosamente anche quest'anno sostenuto l'iniziativa.

Alla luce del valore dell’iniziativa e del successo ottenuto nelle precedenti edizioni, prevediamo un aumento della partecipazione, per la edizione 2018, a circa 500 Persone, con un notevole ed ulteriore impegno per tutta l’Organizzazione.

Per la migliore organizzazione dell'evento, è necessaria la prenotazione che può essere effettuata contattando il Responsabile eventi di VeroCentro, sig. Carlo Franco (tel. 339.639.1453 - email carlofranco41@gmail.com).