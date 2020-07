A Lazise sul lago di Garda è in arrivo la grande "Festa Hippy"

Sarà una grande festa hippy, il secondo "raduno" dedicato al Flower Power, che si terrà venerdì 10 luglio alle 20.30 al ristorante pizzeria 2 Laghi in località Vegri 24 a Lazise. La band Riki e Le Perle dei fratelli Riccardo e Claudio Bertolini, gli artisti ospiti ed il pubblico, saranno abbigliati come i “figli dei fiori” dell’epoca. “Bandane e tuniche colorate, camicie hawaiane, jeans attillatissimi, stivaletti variopinti e visi colorati faranno da scenografia alla festa”, sottolinea il promoter Giò Zampieri. Ovviamente, anche la colonna sonora rispetterà i canoni del tempo.

“Se tu andrai a San Francisco...” era l’inno dei pacifisti floreali. Frisco era il centro del mondo culturale americano ed Haight Ashbury è il quartiere cimelio della San Francisco del passato. Questa magica testimonianza del passato racchiude perfettamente tutta l’estetica, la cultura, la personalità eccentrica e la storia della città. Il nome del quartiere è dato dall’incrocio tra le due strade al centro del quartiere (Haight Street e Ashbury Street) che furono il fulcro del movimento hippie a partire dall’estate del 1967, la famosa Summer of Love, che portò nella zona migliaia di giovani da tutto il mondo ispirati dagli ideali di apertura mentale e pace universale che conferì al quartiere un’atmosfera unica al mondo ci troverai la casa dove i Grateful Dead hanno vissuto e creato la loro musica negli anni d’oro della controcultura americana.

Durante gli anni ‘50 e ‘60 del secolo scorso artisti famosi come John Lennon e Yoko Ono fecero di questo quartiere il centro del mondo pacifista. Sembrerà di camminare per le strade in cui Grateful Dead, Jefferson Airplane, The Who o artisti come Jimi Hendrix, Santana o Janis Joplin hanno trovato ispirazione per le loro canzoni. A Giò Zampieri piacerebbe in futuro ricreare l’atmosfera della seconda domenica di giugno alla Haight Ashbury Street Fair, una fiera di strada che ripercorre lo spirito hippie con venditori ambulanti, musica, cibo, arte e l’atmosfera tipica della “Summer of Love”.

Web: https://www.facebook.com/Veronabeat/