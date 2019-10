Vin Brulé e cioccolata calda per tutti in piazza a Bussolengo per Halloween

«Anche quest’anno, grazie al contributo della Pro Loco Comune di Bussolengo, dell’associazione nati par el Carneal e dei commercianti del centro, avremo la possibilità di animare la festa di Halloween», spiega Massimo Girelli Assessore alle Manifestazioni.

«All’imbrunire del 31 ottobre è ormai consuetudine vedere tantissimi bimbi mascherati accompagnati dai propri genitori percorrere per lungo e per largo le vie di Bussolengo suonando campanelli o infilandosi nei negozi di Corso Mazzini e delle altre vie del Centro al grido di “dolcetto o scherzetto”. Ed è per questo che ripeteremo una bella iniziativa che già l’anno scorso aveva riscosso molto successo tra i bimbi ed i ragazzi: la cioccolata calda in piazza XXVI Aprile e l’immancabile trucca bimbi a tema Halloween organizzato dagli Scottish Birati».

Verrà offerto anche un buon brulé caldo agli accompagnatori.

L’appuntamento è dalle 18 in piazza XXVI Aprile a Bussolengo.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/comunebussolengo/