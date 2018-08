A Grezzana torna l'attesissima Festa Grande di Santa Viola

La storia della Sagra di Santa Viola è stata scritta dal gruppo alpini di Azzago, i quali nel lontano 1974 decisero di restaurare la chiesetta dedicata alla santa protettrice: Santa Viola. Per ripagarsi del duro lavoro decisero di organizzare una festa ai piedi della pineta.

Una sagra di paese per gente semplice, contadini e casalinghe che di anno in anno riproponevano la Festa con lo stesso spirito, la stessa volontà, la stessa determinazione. Quest’anno il programma dall'11 al 20 agosto 2018 è ricco di giornate dedicate e di serate rivolte a giovani e adulti. Non mancherà il momento più atteso della manifestazione: la Festa InSuperAbile, dove molteplici associazioni si ritrovano con l’intento di far passare una giornata speciale a tante persone che a causa di disabilità motorie o psichiche incontrano ogni giorno milioni di ostacoli da superare.

Non mancheranno poi gli ottimi piatti e le specialità enogastronomiche proposte dai tanti cuochi, preparati con grande professionalità e tanta passione.

