In Valdiporro a Bosco Chiesanuova due giorni di Festa dei Gnocchi di Malga

Alla tendostruttura di Valdiporro in via Berto Barbarani a Bosco Chiesanuova è in programma la Festa dei Gnocchi di Malga.

Sabato 28 Luglio, gli stand enogastronomici saranno aperti dalle 18.30 e gli gnocchi si potranno degustare dalle 19 alle 22.

Dalle 22 in poi, serata disco con i dj dei Joker Event.



Domenica 29 Luglio, gli stand enogastronomici saranno aperti tutto il giorno e gli gnocchi si potranno degustare dalle 11 alle 15 e dalle 18 alle 21.

Nel pomeriggio, dalle 16 intrattenimento musicale con "Diggei ciù finghers".





