Grande festa e gnocchi per tutti con il "Carnevale al Parco San Giacomo"

La 5^ Circoscrizione in collaborazione con il Comitato Carnevale Benefico Borgo Roma, organizza una Manifestazione Carnevalesca presso il Parco S. Giacomo in Borgo Roma, sabato 2 febbraio 2019 a partire dalle ore 14:30, e domenica 3 febbraio in Piazza Roma a Cadidavid a partire dalle ore 14:30.

Con la partecipazione di Papà del Gnocco e alle ore 15:00 l'elezione della migliore mascherina bambino e bambina. Alle ore 16:00 piatto di gnocchi per tutti.

Informazioni e contatti

Circoscrizione 5^ Via P. Benedetti, 77 - tel. 045-8282514

(fonte Comune di Verona)