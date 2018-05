A Erbezzo la 28ª edizione della Festa del Formaggio Monte Veronese Dop

Il Consorzio per la Tutela del formaggio Monte Veronese - in collaborazione con il Comune e la Pro Loco - organizza ad Erbezzo (Verona) domenica 27 maggio la 28ª edizione della Festa del Formaggio Monte Veronese Dop. L'evento, che si svolgerà per le vie del centro di questo grazioso paese della Lessinia, offre un'occasione imperdibile per degustare ed acquistare questo rinomato formaggio della montagna veronese, direttamente dai produttori.

Programma

9.30 Apertura della festa. Esposizione e vendita dei prodotti lattiero-caseari, in Piazza della Chiesa,e prodotti tipici veronesi lungo le vie del paese.

10.30 e alle 16.00 Laboratorio didattico per bambini “Un’ora da casaro” in Corte della Chiesa. Si propone un’attività dedicata alla trasformazione del latte in formaggio condotta singolarmente da ogni partecipante che realizzerà, a partire da latte bovino fresco, una caciotta, seguendo le indicazioni dell’esperto. Durante l’incontro, verrà fatta una simulazione molto coinvolgente per far meglio comprendere i principi della caseificazione.

11.00 Sfilata costume tradizionali e premiazione del “Miglior Monte Veronese Dop” nella Piazza del Municipio. Verrà premiato il miglior formaggio Monte Veronese Dop, nelle varie stagionature. Investitura dei nuovi Consiglieri dell’ “Eccelsa et Insigne Arte dei Formaggeri”.

12.00 Apertura stand gastronomico di piatti tipici all’interno del palazzetto dello sport.

15.00 Degustazione guidata di Monte Veronese dop in Corte della Chiesa. Verranno presentati i formaggi vincitori del concorso nelle varie stagionature e il Monte Veronese di Malga del presidio Slow Food.

15.00 Esibizione della Banda Cittadina di Grezzana.

16.00 “Formaggio in piazza”. Sarà possibile assistere dal vivo alla creazione del Monte Veronese.

La manifestazione sarà allietata da corali della tradizione contadina e montanara, dalle fisarmoniche cimbre e dagli Amici del Bovaro del Bernese Nord-est.

