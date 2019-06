Musica, mercatini e prodotti tipici: ad Erbezzo un weekend dedicato alla fisarmonica

È stata presentata oggi, giovedì 27 giugno nella Sala Rossa dei Palazzi Scaligeri a Verona, la 28a Festa Internazionale della Fisarmonica che si svolgerà a Erbezzo il 29 e il 30 giugno.

La due giorni, dedicata allo strumento per eccellenza delle feste tradizionali della montagna e contadine, inizierà sabato 29 giugno alle 9, quando al palazzetto dello sport si terranno le prime selezioni del concorso riservato ai musicisti. Alle 21, invece, sarà la volta dello spettacolo con fisarmonicisti di caratura nazionale e internazionale. Il giorno successivo, domenica 30 giugno, è in programma alle 10 una seconda selezione dei concorrenti, mentre le premiazioni e il Gran Galà si terranno dalle 15,30 in poi.

Spettacoli, mercatini e stand gastronomici con i prodotti tipici locali faranno da contorno al fine settimana di Erbezzo dedicato alla musica. L'ingresso è gratuito.

Sono intervenuti: il sindaco di Erbezzo Lucio Campedelli; il vicesindaco Alessio Leso; il consigliere di Erbezzo Luca Vallenari; Andrea Segala e Daniele Zullo, maestri fisarmonicisti e organizzatori dell’evento.