Festa di fine estate con i Gengi Ska live sul roof garden dell'Hotel Corte Ongaro

Il Roof Garden saluta l'estate portando i suoni della Giamaica! I classici standard del jazz (Night & Day, Autumn Leaves, All of me...) animati con il tipico ritmo “in levare” dello Ska giamaicano. Serata di cocktails e musica live, da ascoltare e ballare.

I Gengi Ska esordiscono il 31 ottobre del 2015, forse non a caso: la loro vocazione infatti si rifà ai giocosi contrasti tipici dell’adottata festa di Halloween.



Leonardo Maria Frattini, Gabriele Bolcato, Mattia Scolfaro e Mirko Tagliasacchi si divertono coniugando il loro amore per la melodia e per il ritmo. Non solo conversione del jazz in ska: nel repertorio sono ricompresi infatti numerosi successi internazionali e nazionali (tra cui Operazione Sole di Peppino

di Capri, del 1966, probabilmente il primo “ska” in lingua italiana).



Non mancano alcuni brani originali tratti dal repertorio del cantautore Leonardo Maria Frattini.



Lounge bar dalle ore 18.00

Inizio concerto ore 21.00



Ingresso con prima consumazione € 10,00.



In caso di maltempo il concerto è confermato e verrà eseguito internamente all’hotel.