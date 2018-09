Musica ed enogastronomia per la grande "Festa di fine estate" a Bussolengo

Il prossimo sabato 29 settembre, in piazza XXVI Aprile, a Bussolengo si saluta la stagione estiva con la Festa di Fine Estate, patrocinata dal Comune.

«Abbiamo accolto con entusiasmo - esordisce l'Assessore alle Manifestazioni Massimo Girelli - la proposta presentata da alcune attività commerciali e produttive del territorio finalizzata ad offrire ai Bussolenghesi un momento conviviale di svago, musica e buon cibo. Tutto è nato dall’impossibilità dell’Associazione Bussolengo Shopping di organizzare la prevista Notte Bianca settembrina. - Continua Girelli - Una volta arrivata la rinuncia da parte dell’associazione ormai era troppo tardi per trovare un’altra strada utile ad organizzare la Notte Bianca. Però non ci siamo persi d’animo. Come aveva dichiarato il nostro Sindaco Roberto Brizzi, abbiamo dato la nostra disponibilità, come Amministrazione, all'organizzazione di una serata per chiudere in bellezza questa lunga estate e i ragazzi del Bar Caballito hanno raccolto la sfida, con grande professionalità. Con l’aiuto anche di alcune attività produttive, hanno organizzato una bellissima serata dando inoltre la possibilità a due importanti associazioni di volontariato come ABEO ed Un sorriso tra le nuvole, di partecipare fattivamente all’evento per permettere loro di divulgare le iniziative e promuovere le loro attività di volontariato».

La festa avrà inizio alle ore 19:00 quando apriranno gli stand enogastronomici con la ristorazione a cura dell'Associazione ABEO, alcuni Food Track e zona Bar.

Alle ore 20:30 avrà invece inizio la live music dei Sangue Blues ed a seguire lo special Guest di LITTLE TAVER and his Crazy Allingtors dove lo spettacolo è assicurato.