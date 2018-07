Musica live ed enogastronomia per la grande Festa di Fiamene 2018

Dal 2 all'8 agosto nella splendida cornice di Fiamene a Negrar in provincia di Verona, fa il suo ritorno la grande Festa di Fiamene giunta alla sua 30^ edizione:

MUSICA DAL VIVO

STAND ENOGASTRONOMICI CON TANTE SPECIALITA'

BIRRA ALLA SPINA

BANCHETTI DI ARTIGIANATO E VARI STAND

PARCHEGGIO GRATUITO

TUTTE LE SERATE SONO A INGRESSO LIBERO E GRATUITO!

INIZIO CONCERTI ORE 21.00

APERTURA STAND ORE 19.00

Il programma

GIOVEDI' 2 AGOSTO

REZOPHONIC è il nome dietro al quale si celano numerosi artisti della scena musicale alternativa italiana. L’iniziativa è di Mario Riso, storico batterista nel panorama rock italiano e socio fondatore del canale satellitare Rock TV. Rezophonic è molto più che una proposta discografica: è una vera e propria iniziativa umanitaria. L’album, nato per celebrare i vent’anni di carriera artistica di Mario Riso e realizzato con il supporto tecnico di Marco Trentacoste, sostiene il progetto idrico di AMREF Italia, che ha come scopo la realizzazione di pozzi d’acqua nel Kajiado, una delle regioni più aride dell’Est Africa, e del mondo, ai confini fra Kenya e Tanzania, per "Offrire da bere a chi ha veramente sete". Il progetto ha ottenuto il patrocinio di Pubblicità Progresso. Rezophonic è quindi un progetto che unisce una produzione artistica di qualità e varietà a gesti concreti di valenza umanitaria: un pozzo d’acqua per ogni artista coinvolto nel progetto.



Gli artisti che hanno aderito al progetto REZOPHONIC sono: mario riso, william nicastro, olly (shandon), cristina scabbia (lacuna coil), marco cocci (malfunk), g.l. perotti (extrema), maus (lacuna coil), marco trentacoste (deasonika), j.l. battaglion (movida), dj aladyn, jan galliani (settevite), stef burns, tommy massara (extrema),mana (folder), emo / nitto (linea 77), roy paci, dj.jad (articolo 31), max zanotti (deasonika), pablo von roitberg, morgan, roberta sammarelli (verdena), fabio mittino, giuliano sangiorgi (negramaro), stefano brandoni, andy (bluvertigo), marco "garrincha" castellani (le vibrazioni), cesare petricich (negrita), omar pedrini, nikki, diego mancino, alessandro ranzani (movida), max brigante, cocco (ffd), ciffo (ffd), joxemi (ska-p), mono (ffd), micky (no relax), ringo, lella (settevite), sem (guilty method), michele albè (piks), pier gonella (labyrinth), patrick djivas (p.f.m.), andy"trix" tripodi, pau (negrita), fefo forconi, ugo nativi, enrico amendolia, roberto broggi (guilty method), david moretti (karma), francesco sarcina (le vibrazioni), saturnino celani, fausto cogliati, l'aura, pino scotto, steve angartal, larsen, coppolino, ivan lodini, giovanni frigo, madaski + n.a.m.b., davide tomat, silvio franco.



https://www.rezophonic.com/



I Volti di Giano sono nati nel 2014 dopo un lento processo di ricerca dei membri che ha portato alla nascita di questo obiettivo comune, da allora portano il loro sound ovunque possa essere ascoltato, dopo alcune battute da arresto ora l'acceleratore è al massimo verso l'obiettivo di entrare nella scena veneta e italiana!



https://www.facebook.com/iVoltidiGiano/



VENERDI' 3 AGOSTO



Chitarrista compositore trevigiano,TOLO MARTON porta avanti una lunghissima carriera nell'ambito della musica di ispirazione anglo-americana. “ Non posso fare a meno di pensare che se c’è un chitarrista in Italia che meriti l’appellativo di Guitar Hero, questo chitarrista si chiama Tolo Marton” (detto dal critico americano Tom Branson ). “Tolo per l’Italia è un patrimonio nazionale!” (detto da Roger Glover, bassista dei Deep Purple) “Chitarrista fenomenale!” (Bobby Whitlock,tastierista e compositore dei leggendari Derek and the Dominos) "il più intelligente e dotato chitarrista rock che l'Italia abbia mai avuto” (Paolo Vites, Jam 1999). "Dopo averlo sentito suonare, sono tornata a vederlo ogni volta che potevo"(Sharon Jones, Austin Arena Magazine,Texas, aprile 1995).



Per la sua composizione Alpine Valley e l’interpretazione di Red house, è stato premiato nel ’98 in America dal padre di Jimi Hendrix, il più grande genio della chitarra elettrica mai esistito. E' stato richiesto per suonare con Jack Bruce e Ginger Baker, due dei tre leggendari componenti dei Cream. Nel marzo 2002 inizia la collaborazione con il leggendario batterista dei Deep Purple Ian Paice ed il tastierista, sempre dei Deep Purple, Don Airey. La sua particolarissima versione di “All along the watchtower” è stata scelta per essere inclusa in una compilation di artisti internazionali curata dalla BMG di brani di Bob Dylan, uscita nel 2003.

Nel 2009 esce il doppio CD “REPRINTS”, ovvero le ristampe dei primi 3 vinili di Tolo Nell’autunno 2010 Marton si ricongiunge per attività concertistica con Aldo Tagliapietra e Tony Pagliuca (ex-componenti storici delle Orme, gruppo Prog con cui aveva inciso l’Album “Smogmagica” a Los Angeles nel ‘75), per una breve reunion che li vede suonare al ProgExhibition a Roma .

Nel 2012 Tolo inizia una collaborazione anche con Roger Glover, il grande bassista dei Deep Purple, con il quale suona in concerto in teatro a Mestre, con grandissimo successo. Nella primavera del 2015 Tolo torna a Austin (Texas) per un nuovo tour. Durante la sua permanenza viene invitato a suonare e registrare con Bobby Whitlock, il tastierista e compositore dei leggendari Derek and the Dominos, di cui facevano parte Eric Clapton e Duan Almann



Il genere musicale di Marton si potrebbe definire Classic Rock, quella musica che verso la fine degli anni 60 rivoluzionò la scena musicale, e che continua ad essere apprezzata e suonata anche dalle nuove generazioni di musicisti. Ma il repertorio si basa su brani originali, dove si rincorrono linguaggi rock, blues, country, psichedelia, melodia e silenzi. "Nel corso del tempo tutta la musica che Tolo ha incontrato s’è organizzata in un linguaggio personale, fuori da ogni catalogazione. Non c’è rock, jazz, blues, non c’è il Jimi Hendrix Award. C’è Tolo Marton che ha dominato tutti gli stili che ha ascoltato fino a costruirne uno proprio. Ancora una volta la definizione di chitarrista virtuoso, per cui Tolo è conosciuto davvero dappertutto, sfuma progressivamente verso una diffusa considerazione di musicista a tuttotondo, ottenuta dal percorrere molte vie musicali, atte ad ottenere una propria visione del mondo e delle sei corde” (Giorgia Garofalo, 2015).



http://www.tolomarton.com/



I Briganti del folk:

Alberto "Cico" Zecchini: Musicista e menestrello, cantastorie e poeta, sognatore e brigante di cuore. a 15 anni scrive la sua prima canzone che risultò subito non convenzionale con la musica che i compagni di liceo abitualmente ascoltavano, e venne additato come il Cico di San Giovanni, già un nome che lasciava ben presagire il futuro del Brigante menestrello. Slan Leat la prima band della quale Cico ne è cantante e autore, folk rock, psichedelica, groove formano il sound dei Slan Leat passati poi alla storia per una reinterpretazione della magia dei Doors dal titolo Saturday Afternoon. Passa poi voce dei Sibelius accettando lo scettro lasciato direttamente dal mitico Steve Costa, poi Les Cigales sempre insieme al fedelissimo musicista e compagno di avventura Formenti. Un cameo nella roots band Basso Ritmo Acquar, e poi il folk degli ALMADA Folk Ensamble. Oggi Alberto " Cico" Zecchini, è riconosciuto talento di scrittura poetica ai confini tra il fantasy e la la realtà costruendo ogni volta un paesaggio celtico con un forte senso di appartenenza alla tradizione popolare.



Alessandro Formenti: Gli strumenti a corde fanno parte della sua vita fin dai 4 anni quando la chitarra giocattolo era per lui l'inseparabile coperta di Linus. Studi di chitarra classica, poi chitarra folk, poi arrangiamento e studio della composizione della forma canzone. Il passaggio però alla chitarra elettrica non ha trovato però l'entusiasmo come per altri eccitante, quindi da qui l'approccio al basso, e all'uscita della prima nota "grave" scatta l'amore, un amore imprescindibile, naturale, ossessivo e commovente. Nel periodo d'oro della movimentata scena musicale veronese nella fine degli anni '80 eccolo in formazioni come Loosers, WhaWha, D-Hit, poi fondatore dei SIBELIUS con Stefano Costa, Bruni e Siliotti, che da il via al suo pensiero di "brigantaggio" nella musica. Poi entra con i BRA (Basso Ritmo Acquar) con loro pubblica il disco Viaggiare Pubblica poi l'album "Mieleveleno" co n i CORVI PARLANTI prodotti da Massimo Bubola e d è proprio in questa occasione che inizia la loro amicizia e collaborazione artistica.

Nel 2005 arriva l'avventura MURMUR forse la più importante che li vede in 2 anni arrivare ovunque, vincere contest e rassegne fino ad arrivare al concerto all' Arena di Verona come supporter ai Negramaro. Dal 2008 entra a far parte della ECCHER Band di MASSIMO BUBOLA con il quale registra anche l'album Dall'altra parte del Vento. Al fianco del maestro Bubola Alef consolida il suo amore per la musica folk, la musica popolare, le tradizione della canzone d'autore, impara da Massimo la letteratura del rock, l'analisi di un testo, e la costruzione di una canzone di racconto.

Nasce così il progetto UNAVEZ ì, porgetto folk cant-attoriale molto importante ed anche qui in un paio d'anni arriva alla vittoria dell 'UMBRIA FOLK di Orvieto con l'esibizione in Piazz in un palinsesto che ha vedeva nomi come De Gragori, Bregovick. Oggi bassista di Massimo Bubola con la Eccher Band, e brigante del folk insieme all'inseparabile amico e autore Alebero " Cico" Zecchini, con il quale condivide da oltre 25 anni la passione della musica e dell'ascolto di grandi e belle canzoni.



https://www.facebook.com/brigantidelfolk/



SABATO 4 AGOSTO



the REAL ONES band che si è formata nel 2017. Il connubio tra gli ottimi musicisti, danno origine ad uno spettacolo di grande coinvolgimento emotivo, sia esso scatenato dalle atmosfere rarefatte e un po' allucinate della musica dei Pink Floyd o quelle dalle sonorità vigorose e imponenti dei Queen.



I protagonisti della serata saranno il chitarrista Luca Tosato, Mirko Tagliasacchi (Bass Guitar); Paolo De Carli (Piano & Keybords); Giovanni Fiorini (Synth & Keybords); Luciano Bagolin (chitarra ritmica); Federico Dapor (Lead Vocals); Alessandra Azzolina (Backing Vocals); Laura Boccucci (Backing Vocals), Pietro Micheletti (Drums & Percussions).



Per tributo loro intendono non tanto la rievocazione delle caratteristiche fisiche della band in oggetto, ma pongono l'accento sull'estrema cura dei dettagli sonori che hanno fatto grandi i brani di questi due gruppi, autentiche leggende musicali. L'esperimento del mix, sapientemente dosato tra i due repertori, ha dato un risultato davvero entusiasmante in termini di apprezzamento da parte del pubblico.



https://www.facebook.com/theREALONESproject/



I Five To Ten con il loro "Stupid Now TOUR" saranno presenti sul palco di Fiamene; in formazione di power trio da ormai due anni, (Silvia De Santis-Voce, Fabio Biffi "Farian"- Piano, Fabio Fenati "Fax"- Batteria) hanno appena ultimato il loro nuovo album, che porta la firma del produttore artistico Pietro Foresti. Nelle esperienze significative del percorso artistico dei componenti del gruppo ricordiamo:

- La partecipazione di Silvia De Santis, al programma televisivo di Rai2 The Voice, nel Team di Piero Pelù.

- Premi di riconoscimento presso concorsi (Premio Lunezia) ed enti benefici nazionali ed internazionali (Unicef, Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi Cistica).



https://www.facebook.com/fivetoten.band/



DOMENICA 5 AGOSTO



Animals and Friends formato dai The Animals Originali - John Steel e Mick Gallagher (The Blockheads), Danny Handley

e Roberto Ruiz. Nel 1964 un'ondata di nuovo energico rock and roll travolse i giovani del mondo. Sulla cresta di questa ondata sono stati The Beatles, The Rolling Stones e, naturalmente, The Animals.

The Animals è stata la seconda band britannica a superare le classifiche americane dopo i Beatles con l'ormai inno multimilionario e l'inno leggendario, 'House of the Rising Sun'.



JOHN STEEL & MICKEY GALLAGHER.



Più di cinquanta anni dopo, John Steel e Mickey Gallagher sono ancora in tour insieme. La band ha intrapreso dozzine di tour nel Regno Unito con ospiti speciali tra cui Spencer Davis, Stax, Booker T & The MGS e la leggenda della chitarra Blues Brothers Steve Cropper, Maggie Bell (Stone The Crows) e il grande Mick Green (The Pirates, Van Morrison, Paul McCartney, Bryan Ferry) - che sono stati gli ultimi spettacoli del chitarrista considerati da molti come uno dei più influenti nella musica.

Animals & Friends rimane un gruppo di rhythm and blues che continua a vantare grande rispetto a livello internazionale sia tra i suoi colleghi che tra i fan di tutte le età che rispondono istintivamente con tanta entusiasmo a canzoni così significative del catalogo di Animals come 'We Gotta Get Out Of This Place', 'Boom Boom', 'Don't Let Me Be Misunderstood', 'Baby, Let Me Take You Home', 'I Put A Spell On You' and the bands', 'House of The Rising Sun'.



https://www.facebook.com/animalsandfriends/



Wild Child - The Doors Italian Tribute è una band di 4 musicisti (formazione originale senza bassista) dedita a portare sulla scena le sonorità, la psichedelia e la poesia create nella seconda metà degli anni Sessanta e nei primissimi anni Settanta dalla band californiana fondata da Jim Morrison e Ray Manzarek. La somiglianza vocale del cantante, la fedeltà delle sonorità, gli affondi teatrali e poetici, insieme agli effetti scenografici (luci, proiezioni) e ai costumi fanno dello spettacolo offerto dai WILD CHILD - THE DOORS TRIBUTE un'esperienza completa e coinvolgente.



I WILD CHILD - THE DOORS TRIBUTE BAND sono:

Luca Bedin (Voice)

Matteo Bertaiola (Keyboards / Bass Lines)

Mauro Ferrari (Guitar)

Davide Rossignoli (Drums)



https://www.facebook.com/wild.child.doorstribute/



LUNEDì 6 AGOSTO



The Veterans of FUNK - Daniele Baldelli + AL-B.BAND

Un viaggio dentro la storia del funk e alle sue sonorità piu’ autentiche, che si fondono tra un disco e l’altro del vero “GURU” del genere, Daniele Baldelli, il dj che ha letteralmente importato e “sdoganato” la black music nei locali da ballo italiani, e la band di Alberto Salaorni. Ne esce una miscela esplosiva che investe il pubblico e trasforma lo show in un grande happening per gli amanti del genere funk-disco. La consolle diventa un vero e proprio strumento musicale, che grazie alla tecnica dei musicisti e dello stesso Baldelli, fonde i solchi dei dischi con il groove della Band, in un unico suono, senza soluzione di continuità.



https://www.facebook.com/ALBBANDofficial/



MARTEDì 7 AGOSTO



Folkstone



I Folkstone nascono verso la fine del 2004 con un progetto che accosta l’hard rock a strumenti che la tradizione solitamente vuole in veste acustica. Spezzando quindi ogni schema, gli strumenti protagonisti della scena diventano cornamuse, bombarde, arpa, cittern, bouzouki, ghironda e flauti, creando la suggestiva atmosfera che da sempre contraddistingue la band ed il feeling con il pubblico.

Nei loro energici live, che li vedono calcare numerosi palchi in locali e festival in Italia ed all’estero, propongono un alternarsi dei loro lavori che fino ad oggi hanno inciso. I primi due, Folkstone (2008) e Damnati ad Metalla (2010) escono con l’etichetta Fuel Records/Self, da cui si staccano dapprima con la raccolta acustica Sgangogatt (2011) e definitivamente con il quarto disco Il Confine (2012).

E’ quindi la Folkstone Records l’etichetta indipendente cui danno vita e con cui registrano il loro primo DVD live "Restano i Frammenti" (2012) ed il quinto studio album "Oltre…l’Abisso" (2014). Tre anni di intensi tour per lo Stivale fanno oggi approdare il gruppo al loro nuovo lavoro, “Ossidiana”, in uscita il 3 novembre 2017.

Rock ed energia pura accompagnano testi introspettivi ed autobiografici che volgono uno sguardo critico alla società odierna, raccontata anche attraverso storie di personaggi insoliti che vi hanno lasciato un segno. Ci sarebbe molto da scrivere… perché lo spettacolo è nei locali che puzzano di fumo e sudore, nelle strade e nelle piazze che si creano e si perdono con la gente, nelle birre e nel whiskey che scorrono nell’anima…



http://www.folkstone.it/



MERCOLEDì 8 AGOSTO



Omar Pedrini



Inizia la carriera nel 1986 con i Timoria, coi quali raggiunge ottimi riscontri di vendita a metà degli anni '90, grazie agli album Viaggio Senza Vento e 2020 Speedball. Nel 1996 pubblica il suo primo album solista, Beatnik – Il ragazzo Tatuato di Birkenhead, stampato in 7000 copie. Nel 2002 decide di intraprende la carriera solista. Debutta così nel 2004 al Festival di Sanremo con "Lavoro Inutile", ricevendo il premio dei giornalisti. Dopo il festival, esce il suo secondo album solista, Vidomar. Nel maggio del 2006 esce il suo terzo album solista, Pane Burro e Medicine, anticipato dal singolo "Shock", che contiene, tra le altre canzoni, la cover di "Tre Volte Lacrime", il brano più rappresentativo della new-wave band Diaframma.



Nel 2009 realizza la title track della colonna sonora del film di Pupi Avati, Il Figlio Più Piccolo, dove interpreta anche un cammeo. Il 23 giugno 2010 esce un nuovo album, La Capanna dello Zio Rock, descritto dallo stesso Omar come "un bel discone con tutto il meglio dei Timoria più alcuni inediti". Il 19 aprile 2011, al teatro Creberg di Bergamo, duetta con Francesco Renga in una delle canzoni più importanti dei vecchi Timoria: Sangue Impazzito. Nei mesi di maggio e giugno 2011 partecipa al tour in alcune università italiane di "Edison Change The Music", per promuovere iniziative ecosolidali. Il 28 maggio del 2014, esce finalmente (dopo ben otto anni dall'ultimo album di inediti) CHE CI VADO A FARE A LONDRA? —STORIE DAL PIANETA BLU.



TERZACORDA

Giacomo Saccomani, Giovanni Maragnoli e Andrea Simion: questa è la nuova formazione dei "Terzacorda", gruppo folk-pop cantautoriale di Verona.



Attivi dal 2010, con il nome di GCUBE (formato da Giovanni Rosso, Giovanni Maragnoli, Giacomo Saccomani), dal 2013 il nome cambia in TERZACORDA e viene inciso il loro primo CD, intitolato "Commedia degli Errori", nell'estate del 2014. Dopo alcuni cambi di formazione, l'assetto attuale si è stabilizzato con:

- Giovanni Maragnoli: voce, chitarra, grancassa, tastiera;

- Giacomo Saccomani: voce, chitarra, cembalo, banjo;

- Andrea Simion: chitarra solista.



A marzo 2018 esce il loro secondo CD intitolato "Carnevale", che raccoglie tutti gli inediti scritti in questi ultimi anni.



Come arrivare: http://festadifiamene.wix.com/festadifiamene#!dove-siamo/c1w5p

Contatti

