A Castelnuovo del Garda la Festa della Befana

A Castelnuovo del Garda il 6 gennaio 2020 si svolgerà la 30esima Festa della Befana.

La Festa della Befana 2020 prevede l’allestimento di un falò in piazza della Libertà lunedì 6 gennaio 2020 e l’utilizzo di parte di via Marconi domenica 5 e lunedì 6 gennaio, dalle 10 alle 20, per ospitare un mercatino con intrattenimento musicale, ma anche la collocazione di uno scivolo gonfiabile per bambini in piazza degli Alpini.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/comunecastelnuovodelgarda/?ref=br_rs