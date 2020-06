Mercatini, musica, intrattenimento e la Festa della Panificazione: "Estate Valeggio 2020"

Estate Valeggio 2020, per iniziare a vivere gli spazi aperti del centro storico, con due giorni pensati per Valeggio sul Mincio e dedicati a tutta la famiglia. Mercatini, ristoranti e negozi aperti, musica ed intrattenimento, la tradizionale Festa della Panificazione, per ritrovare il piacere della convivialità e del folclore paesano.

Il programma

SABATO 4 LUGLIO 2020

ore 19 APERTURA MERCATINO artigianato artistico e creativo

Ore 19.30 - Civico 29 Inaugurazione mostra fotografica "CORONAVIRUS LOCKDOWN" istantanee di un evento straordinario

Ore 20.30 - Cortile Canonica Valeggio KAREN SHOW giochiamo con la magia

Ore 21 CHARLIE E FRANCESCA concerto di musica Live

DOMENICA 5 LUGLIO 2020,

ore 11 FESTA DELLA PANIFICAZIONE tradizionale merenda valeggiana, con ottimo cibo e vino

Ore 18 APERTURA MERCATINO artigianato artistico e creativo

Ore 20.30 - Cortile Canonica Valeggio UN MAGO CHE GIOCA A FARE IL CLOWN spettacolo di magia comica ed equilibrismo

Ore 21 DAVIDE CHERRY E GLI INVISIBILI concerto di musica Live

Per tutta la durata della manifestazione:

Negozi aperti

Le Vie del Gusto a cura dei ristoranti e bar del centro

Informazioni e contatti

Tel. 045.7951880

Mail: tourist@valeggio.com

Web: www.valeggio.com

Evento Facebook