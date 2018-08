Musica ed enogastronomia a Bussolengo con la Festa d’Estate e la Mostra delle Pesche

Festa d’Estate e Mostra delle Pesche, un connubio imprescindibile caratterizzante il territorio bussolenghese che la nuova amministrazione intende sostenere e valorizzare. L’occasione per stare insieme, per condividere, per vivere il territorio e il piacere di fare festa nelle sere d’estate in compagnia di amici, con semplicità e tanta allegria.

La Festa d’Estate quest’anno inizierà, giovedì 23, con un invito a cena, un invito a partecipare alla cena che verrà allestita in Corso Mazzini. Un momento conviviale al Profumo di Pesca, perché la pesca sarà l’ingrediente che arricchirà i piatti, dall’antipasto al dessert. Il prodotto locale per eccellenza che nel mese di agosto giunge al termine del ciclo di coltura. Una cena pensata per tutti, adulti e bambini, con un menù di qualità, ad un prezzo contenuto.

La prima serata si concluderà con la musica live del gruppo DUE 3 OTTO, a partire dalle ore 22:00 in piazza XXVI Aprile.

Nella serata di venerdì 24 l’atteso concerto della “Kyras Band e Beatrice Pezzini”, quest’ultima finalista di The Voice of Italy 2018.

Sabato sera saranno le musiche e le canzoni degli anni ’60 e ’70 ad intrattenere il pubblico della Verona Beat in tour, sempre in Piazza XXVI Aprile e sempre ad ingresso gratuito.

Domenica mattina, come vuole la tradizione, tutta l’attenzione sarà per la 44^ Mostra delle Pesche; esposizione delle migliori pesche della stagione 2018, cui partecipano gli agricoltori, con 300 plateau. «Una competizione ed un vanto, per la qualità del prodotto, - riferisce Gianluca Fugolo, Presidente del Mercato Ortofrutticolo di Bussolengo e Pescantina - che con il marchio Principesca, si distingue per la tracciabilità del prodotto e per l’assoluta freschezza».

Programma dettagliato

Giovedì 23

ore 20:00 CENA: PROFUMO DI PESCA – CENANDO IN MAZZINI in Corso Mazzini – con intrattenimento musicale. Costo biglietto: intero €. 20,00 ridotto ragazzi fino a 12 anni €. 10,00

Prevendita biglietti presso:

PANTAREI calzature – Via Gardesana, 129 tel. 347.8879221

OUT, MODE abbigliamento – Corso Mazzini 31 tel. 366.3159787

GIOIELLERIA CARATO – Via De Gasperi 41 annagaliotto@icloud.com

BAR CAPPELLERIA – Piazza XXVI Aprile barcappelleria@gmail.com

In caso di mal tempo la cena si terrà presso il Mercato Ortofrutticolo di Via Molinara 50 a Bussolengo

ore 22:00 concerto DUE 3 OTTO - live in Piazza XXVI Aprile

​Venerdì 24

ore 21:00 concerto: LIVE SHOW DEI KYRAS & BEATRICE PEZZINI – Finalista a “The Voice of Italy 2018” - in Piazza XXVI Aprile

Sabato 25

ore 21:00 concerto/spettacolo: VERONA BEAT in tour 2018 – live – i Grandi classici anni ’60 & ’70 - in Piazza XXVI Aprile

Domenica 26

ore 10:30 INAUGURAZIONE DELLA 44^ MOSTRA DELLE PESCHE in Piazza XXVI Aprile e C.so Mazzini

PREMIAZIONE delle MIGLIORI QUALITA’ DI PESCHE ESPOSTE

PREMIAZIONE DEL CONCORSO BUSSOLENGO IN FIORE

ore 12:30 APERITIVO IN PIAZZA OFFERTO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

dalle 9:00 alle 13:00 ESTEMPORANEA DʼARTE: PITTURA - SCULTURA – FOTOGRAFIA in Corso Mazzini a cura dell’associazione ARTEMISIA

NELLE SERE DEL 23 – 24 - 25 AGOSTO IN PIAZZA XXVI APRILE STAND ENOGASTRONOMICI APERTI DALLE ORE 19.30