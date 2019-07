A Bussolengo, la Festa d'Estate e la 45esima Mostra delle Pesche

Il Comune di Bussolengo festeggia l'estate e la pesca, il suo frutto più conosciuto ed apprezzato.

L'assessore alle manifestazioni e promozione del territorio Massimo Girelli ha focalizzato l'attenzione sul programma dei cinque giorni dichiarando che «rispetto al passato quest'anno abbiamo ritenuto opportuno riposizionare la Festa d'Estate e la Mostra delle Pesche anticipando il tutto ad inizio di agosto, periodo sicuramente più consono per quel che l'evento vuole rappresentare. La manifestazione si svolgerà dal 1 al 5 di agosto, proprio nel cuore dell'estate e nel bel mezzo della stagione delle pesche».

Dopo il successo dell'anno scorso anche quest'anno si parte giovedì 1 agosto con «Profumo di Pesca - Cenando in Mazzini», la lunga tavolata che attraverserà tutto Corso Mazzini. A seguire l'intrattenimento musicale della Silvers Souls Band in Piazza XXVI Aprile. Venerdì 2 agosto, la piazza principale di Bussolengo si trasformerà in una pista da ballo di salsa, merengue, bachata e reggaeton con la Noche Latina di Rockabilly mentre sabato 3 agosto sarà il giorno del concerto della AL-B. Band per cantare e si ballare tutta sera. Domenica 4 agosto, sempre in Piazza XXVI Aprile, la Jazzset Orchestra proporrà un repertorio che spazierà dal blues allo swing passando per il jazz. Ed il lunedì 5 agosto, conclusione con la grande novità dell'edizione 2019: per la prima volta all'interno del Mercato Ortofrutticolo, un grande concerto con la Mito's Pop Symphony Orchestra.

Tutte le sere stand enogastronomici aperti dalle 19 e truccabimbi a cura dell'associazione Il Sorriso arriva Subito.

«Sarà una cinque giorni veramente intesa che attirerà numerosi visitatori e turisti - ha proseguito Girelli - Bussolengo avrà la possibilità di mostrare il meglio di sé, ricoprendo ancora una volta un ruolo da protagonista all’interno del ricco calendario delle manifestazioni della nostra provincia».

Rispetto all'anno scorso, il format "Cenando in Mazzini" avrà qualche novità. Sarà una cena per adulti e per i più piccoli, dal prezzo sempre contenuto. Per gli adulti il prezzo sarà di 25 euro, mentre per gli under 12 il prezzo è ridotto a 10 euro.

Domenica mattina, come vuole la tradizione, tutta l'attenzione sarà per la 45esima Mostra delle Pesche; esposizione delle migliori pesche della stagione, cui partecipano gli agricoltori, con 300 plateau. «Andremo a premiare l'eccellenza di un prodotto che rappresenta già un'eccellenza nel mercato delle pesche nazionale - ha commentato l'assessore all'agricoltura Giovanni Amantia - Negli ultimi anni, con l'introduzione dei marchi e dell'Igp, i produttori hanno sentito il bisogno di ideare un marchio per qualificare maggiormente le proprie pesche e ci sono riusciti grazie all’aiuto delle amministrazioni di Bussolengo e Pescantina, così è nato il marchio Principesca».

PROGRAMMA DETTAGLIATO

Giovedì 1 agosto. Ore 10 - 13: apertura speciale della chiesa di San Valentino con visite guidate a cura del C.T.G. di Verona.

Ore 20: cena Profumo di Pesca - Cenando in via Mazzini: la cena con menù a base pesca e con intrattenimento musicale. Costo biglietto: intero 25 euro; ridotto per ragazzi fino a 12 anni 10 euro. In caso di maltempo la cena si terrà al Mercato Ortofrutticolo in via Molinara, 50.

Ore 22.30: musica funk della SILVER SOULS BAND - live in Piazza XXVI Aprile.

Venerdì 2 agosto. Ore 21.30: LA NOCHE LATINA DI ROCKABILLY – salsa, bachata e reggaeton con Luca Residori e la Dirty Dancing School in Piazza XXVI Aprile.

Sabato 3 agosto. Ore 21.30: ALBERTO SALAORINI & AL-B. BAND live music - in Piazza XXVI Aprile.

Domenica 4 agosto. Ore 10.30: INAUGURAZIONE DELLA 45ESIMA MOSTRA DELLE PESCHE in Piazza XXVI Aprile e C.so Mazzini, PREMIAZIONE delle MIGLIORI QUALITA’ DI PESCHE ESPOSTE, PREMIAZIONE DEL CONCORSO BUSSOLENGO IN FIORE.

Dalle 9 alle 13: ESTEMPORANEA D'ARTE: PITTURA - SCULTURA - FOTOGRAFIA in Corso Mazzini a cura dell’associazione ARTEMISIA.

Ore 21.30: JAZZSET ORCHESTRA live music - in Piazza XXVI Aprile.

Lunedì 5 agosto. Ore 21.30: MITO’S POP SYMPHONY ORCHESTRA - direttore: Pietro Salvaggio, al Mercato Ortofrutticolo in via Molinara.

Tutte le sere, dalle 19: STAND ENOGASTRONOMICI E TRUCCABIMBI.

Evento con il patrocinio di: Regione Veneto, Provincia di Verona e Confcommercio. Realizzato in collaborazione con: Pro Loco Comune di Bussolengo, Fondazione Prodotti Agricoli, La Pesca a tavola, Verona Report, Bussolengo Shopping.