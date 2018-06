Festa d'estate alla Fattoria Margherita di Oppeano

Sabato 30 giugno dalle ore 18,00 la Fattoria Margherita di Oppeano aprirà i suoi spazi alla cittadinanza per una sera di condivisione e festa. Sarà l’occasione per far conoscere le numerose attività della fattoria che da decenni si occupa dell’inserimento sociale di persone con disagi psichici, attraverso iniziative di “agricoltura sociale”.

Realizzata grazie al sostegno del Gruppo Migross, la festa d’estate sarà arricchita da stand gastronomici e da una serata danzante. Saranno presenti i sindaci di San Giovanni Lupatoto, Oppeano, Bovolone e Zevio.

Attiva dal 2004, la Fattoria Margherita, parte integrante del GAV, Gruppo Giovani Amici Veronesi di Don Marino Pigozzi, conta su un’area di 11 ettari dedicata all’agricoltura biologica.

All’interno della struttura sono presenti anche un asilo nido, un mercato solidale per la vendita dei prodotti biologici coltivati in fattoria e una fattoria didattica.