Domenica 6 gennaio si festeggia a Bussolengo con "El Bruiel de la Vecia"

Domenica 6 gennaio 2019 si concludono gli eventi de La Magia del Natale a Bussolengo con i grandi appuntamenti dedicati all'Epifania.

Il programma

ore 16:00 film per bambini - salone parrocchiale San Vito al Mantico

ore 18:30 Presepe vivente – parco parrocchiale San Vito al Mantico

ore 19:45 El Bruiel de la Vecia - Sede Alpini di Bussolengo

ore 19:00 El Bruiel de la Vecia – quartiere Ca’ Filippi

ore 19:00 El Bruiel de la Vecia – parco parrocchiale San Vito al Mantico

ore 21:30 premiazione del miglior Presepe - salone parrocchiale S. Vito al Mantico

ore 10:00 – 12:00 e 14:00 – 17:00 chiesa di San Rocco, visita guidata alla lettura dei dipinti, con particolare riferimento al dipinto denominato “Adorazione dei Magi”.

PRANZO DELL’EPIFANIA PER RESIDENTI OVER 60 - L’assessorato ai Servizi Sociali propone un incontro conviviale, riservato ai residenti del Comune di Bussolengo over 60, per augurare un Felice Anno Nuovo.

L’appuntamento è per domenica 6 gennaio 2019 alle ore 12:15 al ristorante La Fucina, Piazzale Vittorio Veneto 15 Bussolengo.

Per partecipare al pranzo occorre iscriversi telefonando ai n. 045.6769906 – 6769992.

Il costo di partecipazione è di euro 15,00= e dovrà essere corrisposto direttamente al ristorante.