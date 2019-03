A Pressana per la festa della donna l'iniziativa "Non era amore"

L’8 marzo 2019 sarà ancora una volta una Festa della Donna segnata dalla violenza: dall'inizio dell'anno sono otto le vittime di femminicidio e nel 2018 sono oltre 100 le donne uccise, quasi sempre da compagni, ex mariti o fidanzati. 7 milioni le donne picchiate, maltrattate o violentatate, nella maggioranza dei casi per mano di chi professa di amarle.

La ministra Giulia Bongiorno ha assicurato che entro l'anno verrà approvata la nuova legge “Codice rosso”, per garantire tempi brevissimi di protezione ad una donna che denuncia una violenza. E anche di questo di parlerà giovedì 7 marzo 2019 alle ore 20.30 in Corte Sant’Eugenia (Via Sant’Eugenia, Pressana), nel corso della serata intitolata significativamente “Non era amore”.

L’iniziativa di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, promossa dal Comune e dalla Pro Loco di Pressana con il gruppo “Amor” e da Federsolidarietà Verona, vedrà interventi su “Il valore della donna”, “La violenza contro le donne” e “Brevi cenni giuridici”. Interverranno il sindaco di Pressana Stefano Marzotto, la presidente di Federsolidarietà Verona Erica Dal Degan, la psicologa e psicoterapeuta Paola Danieli e l’avvocato Tommaso Capuano. La serata è aperta a tutti