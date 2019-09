Verona ospita "Lex & the city", la festa del diritto

Sarà dedicata al “Diritto alla buona amministrazione” la prima edizione di Lex & the City, la Festa del Diritto che, venerdì 27 e sabato 28 settembre, porterà esperti, cittadini e studenti a confrontarsi sui temi della legge e dell’etica della responsabilità. Tra i relatori del festival sono attesi, tra gli altri, Gherardo Colombo, Luciano Violante, Giulio Napolitano e Filippo Patroni Griffi.

Il cartellone prevede un’anteprima giovedì sera con lo spettacolo “Edipo Re” di Sofocle, in scena al Teatro Nuovo, e poi oltre venti appuntamenti tra incontri, convegni e workoshop in programma in vari luoghi della città. Al centro del dialogo la buona amministrazione nelle sue diverse declinazioni e il diritto dei cittadini a richiederla: buona amministrazione della cosa pubblica, della cultura, dell’economia, del lavoro, della giustizia durante un festival pensato soprattutto come momento di incontro e confronto, non solo tra esperti, ma tra i diversi esponenti della comunità.

Non a caso, Lex & the City propone, oltre a incontri e dibattiti con alcuni dei massimi esperti di diritto penale e civile, la possibilità di confrontarsi, con i professionisti su temi quotidiani. Infatti, grazie alle collaborazioni con gli Ordini, venerdì pomeriggio nella sala polifunzionale della Gran Guardia, i notai faranno consulenza sul contratto preliminare per l’acquisto della casa, gli avvocati sulle possibili truffe e sui pericoli di internet (dalle vacanze rovinate, agli acquisti fasulli, al bullismo), i commercialisti sulle agevolazioni fiscali previste per gli immobili e i consulenti del lavoro su contratti e pianificazione previdenziale.

Informazioni e contatti

Web: https://www.comune.verona.it

- https://www.lexandthecity.eu/