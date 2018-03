All'ex Arsenale di Verona la grande Festa di San Patrizio

Si terrà da giovedì 15 a domenica 18 marzo presso l’Arsenale di Verona la terza edizione della Festa di San Patrizio: quattro giorni di festa ad ingresso libero caratterizzati da musica, incontri culturali, cibo e attività tutte ispirate all'Isola di Smeraldo. Particolarmente nutrito il cast di artisti che si esibiranno su due palchi: il Main Stage ed il Pub Stage.



Si inizierà giovedì 15 marzo con l’apertura degli stand alle ore 19:00, alle 21:00 sul Main Stage, un concerto d’eccezione, quello di Lorenzo Monguzzi. L’ex leader degli Zoo e dei Mercanti di Liquore (con loro sei album in studio e la storica collaborazione con Marco Paolini) si esibirà in trio accompagnato da strumenti antichi della tradizione, quali l’arpa celtica e il clarinetto basso di Adriano Sangineto, il salterio e i flauti di Caterina Sangineto. Il risultato è una suggestiva miscela musicale, che rende evidente quanto nelle composizioni di Monguzzi sia facile evocare e rendere manifesta una radice popolare.



Venerdì 16 Marzo oltre agli stand gastronomici, food truck e birra alla spina, partirà il mercatino dell’artigianato celtico. Sul Main Stage alle 20 concerto del duo folk/blues bresciano Crowsroads dei giovani fratelli Corvaglia a cui seguiranno, alle 22:00, gli Alban Fùam con la presentazione del loro nuovo album. Sul Pub Stage show dei Dagda Project.



Sabato 17 Marzo dalle 11 le consuete attività di ristorazione, mercatino celtico e fiera del disco. Alle 13:30 spazio al Rugby 6 Nazioni con le partite Italia vs Scozia e Inghilterra vs Irlanda. Alle ore 20:00 sul Main Stage il pop/folk dei toscani Fuochi di Paglia a cui seguirà (ore 22:00) il folk celtico dei Patricks guidati da Margot Zanetti alla voce. Sul Pub Stage alle 20:30 show degli Inisheer, quartetto che prende nome dalla più piccola delle tre isole Aran, nella baia irlandese di Galway con un repertorio di ballate, arie, jigs e reels tratti dalle tradizioni irlandesi, scozzesi e britanniche.



Ultimo giorno domenica 18 Marzo con apertura attività alle 11:00; alle 14:30 giochi per bambini con l’iniziativa Lampi di Gioco. Alle 15:30 dal vivo il duo dei Silly Farm con i balli di “Fairy Ring” mentre alle 18:00 (Main Stage) show degli ospiti internazionali della Festa: il duo irlandese Peter Molloy ed Askin Declan. Insieme, Peter and Declan creano una fusione dello spirito tradizionale irlandese dato dal flauto Irish e dalla chitarra, suonando nuove e classiche canzoni dell’Ovest di Irlanda.



Da segnalare l’incontro con lo scrittore Paolo Gulisano domenica alle 15:00 intitolato “Celtic Pride, per l’orgoglio d’Irlanda” che racconta la storia della famosa squadra di calcio del Celtic Glasgow, alle 16:30 la lettura di poeti irlandesi con Sebastiano Bronzato. Alle 17:00 la conferenza di Gianni Della Cioppa dedicata ai “Cranberries, dedicated to Dolores O’Riordan”, voce della band tragicamente scomparsa. La conferenza sarà accompagnata dal set acustico dei NightOut.



A corollario dei concerti e degli incontri culturali ci saranno anche selezionati food truck, giochi per bambini, mercatino celtico, la fiera del disco usato e da collezione e le partite di rugby Sei Nazioni, con la partecipazione della squadra Verona Rugby, dimostrazione gratuita di Nordic Walking a cura di Fitsport Tribù. Grande protagonista naturalmente sarà la birra di grande qualità in collaborazione con il Birrificio Indipendente ELAV, oltre alle ottime birre tradizionali irlandesi.



La Festa di San Patrizio è organizzata dall’Associazione ArtNove e Box Office Live e gode del patrocinio del Comune di Verona, Assessorato allo Sport e Tempo libero e dell’Ambasciata Irlandese. Collaborano i siti Irlandando.it e Irlanda.com



Orari di apertura: giovedì 15 e venerdì 16 marzo dalle 19,00 alle 24,30, sabato 17 marzo dalle 11,00 alle 24,30 e domenica 18 marzo dalle 11,00 alle 20.00

Per informazioni: info.artnove@gmail.com – Facebook: St. Patrick’s Day, Festa di San Patrizio – Tel. 045 8011154

Gallery