Torna a Verona la "Festa di San Filippo Neri 2018"

“Festa di San Filippo Neri 2018”: la Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri di Verona presenta il programma di festeggiamenti per San Filippo Neri per l’anno 2018. Gli appuntamenti saranno da Sabato 12 Maggio a Domenica 27 Maggio 2018. Si terrà come ogni anno la festa e il Triduo in onore di San Filippo Neri, patrono del clero Veronese e compatrono della città di Verona, nella chiesa di San Fermo Minore di Brà ai Filippini in Via Filippini, 16.

Il programma di seguito: Sabato 12 Maggio alle ore 20,45 Concerto di apertura con l’Orchestra Giovani di Brescia con musiche di W.A. Mozart e Franz Schubert. Mercoledì 23 Maggio alle ore 20,30 Santa Messa di apertura del Triduo. Giovedì 24 Maggio alle ore 20,30 Santa Messa presieduta da S.E.R. mons. Giuseppe Zenti, Vescovo di Verona con la partecipazione dei parroci del centro storico e i seminaristi del Seminario Maggiore.

Venerdì 25 Maggio alle ore 20,30 Santa Messa con il ricordo degli anniversari sacerdotali. Sabato 26 Maggio – Solennità di San Filippo Neri alle ore 10,30 Santa Messa solenne in terzo in rito extraordinario del rito Romano celebrata da P. Massimo Sbaraini C.O.. Alle ore 17,45 Santa Messa solenne con processione presieduta dal novello sacerdote P. Giacomo Facchini C.O., animata dal coro “Lorenzo Perosi” di Verona e dalla Banda di San Michele Extra. Domenica 27 Maggio alle ore 18 Concerto di chiusura con il “Quartetto del Lago” con musiche di autori gardesani del Settecento.

Per tutte le informazioni si invita a visitare il nostro sito www.oratorioverona.it o contattandoci telefonicamente al numero 045-8002823 oppure tramite e-mail all’indirizzo oratorioverona@hotmail.com.