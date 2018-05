A Bussolengo è in arrivo l'imperdibile Festa Delle Rose

Si terrà in piazza XXVI Aprile a Bussolengo, dal 5 al 6 maggio, la manifestazione: Festa Delle Rose, organizzata dal Comune, dagli assessorati alle Attività Produttive, Promozione del Territorio e Manifestazioni . Prodotti florovivaistici proposti dalla ditta Flover, enogastronomia e oggettistica a tema coloreranno il centro di Bussolengo. Non mancherà l'intrattenimento per grandi e piccini, dalla musica dal vivo ai truccabimbi e per tutti i visitatori che passeggeranno all'ora dell'aperitivo in Corso Mazzini, tra gli allestimenti di fiori, avvolti tra il profumo di rose ed il buon cibo.

Il Programma prevede l’inaugurazione sabato 5 maggio alle ore 11:00 in Piazza XXVI Aprile, con l’apertura delle varie attività commerciali legate a prodotti florovivaistici, dei quali sarà possibile l’acquisto. Alle ore 20:00 in Vicolo Santa Maria si terrà la performance live di Serafino Rudari & Band dal titolo “ Theme from a Tale “. La pavimentazione del vicolo è stata di recente la base per la realizzazione dell’opera di Street-Art, dell’artista bussolenghese, di fama internazionale, che vi ha creato, a titolo gratuito, la tastiera colorata di un pianoforte che, in occasione dell’inaugurazione, verrà resa viva dall’esibizione musicale dell’artista, e verrà proiettato sul muro cieco del vicolo il video che promuove le potenzialità del nostro territorio, in chiave artistico culturale. L’iniziativa, promossa dall’assessore all’urbanistica, Annalisa Scaramuzzi, è volta alla riqualificazione del centro storico, unitamente al collocamento delle panchine, in materiale certificato corten, che richiamano alla Rosa dell’Eternamore e dei 3 totem bifacciali, collocati lungo via Mazzini, che conterranno la descrizione degli elementi di interesse architettonico culturale e la collocazione di notizie delle opere d’arte che verranno realizzate nei vicoli limitrofi e degli artisti cui fanno riferimento, ovvero Serafino Rudari, Beni Montresor e Bruno Prosdocimi, con l’auspicio che i vicoli diventino luogo di passaggio e di una prima attrattiva anche culturale da e per Via Mazzini.

La manifestazione proseguirà domenica 6 maggio per l’intera giornata ed alle ore 20:00 si terrà il concerto The Hot Teapots, in Piazza XXVI Aprile

Il cuore del centro storico, dichiarano gli assessori Facci e Mariaia, allestito con la regina dei fiori, LA ROSA, diventa anche in questa occasione , luogo di incontro tra persone. Un evento che esalta la bellezza della natura e che permette a chiunque visiterà la piazza, di apprezzarne creatività , fantasia e buon gusto.

La Rosa di San Valentino ha scelto di “firmare” la manifestazione: associazione voluta dal Comune di Bussolengo per avviare un progetto di marketing territoriale che ha come fil rouge il concetto di #ETERNAMORE. La Rosa di San Valentino è un marchio che connota prodotti, servizi eventi di qualità del territorio, tutti ispirati al concetto di #Eternamore, proposti da aziende del territorio.

Eventi e prodotti marchiati dalla Rosa di San Valentino, frutto di passione e creatività, diventeranno dunque un segno d'amore, d'affetto, di riconoscenza per le persone che ci sono care.

Il Comune di Bussolengo, insignito negli anni 2016 e 2017 del riconoscimento Comune Fiorito, con l’assegnazione di 3 fiori, promuove la terza edizione del concorso Bussolengo Fiorito, lo scopo di favorire l’abbellimento di spazi e aree private, balconi, terrazzi, particolari abitativi esterni purché visibili da strade e piazze. Il concorso è organizzato in 4 sezioni ed è possibile la partecipazione a una o più categorie. La partecipazione è libera e gratuita. Per la partecipazione è necessario inoltrare il modulo di domanda, compilato in ogni sua parte, entro il 25 maggio 2018 all’ufficio protocollo del Comune di Bussolengo.

Info disponibili sulla homepage del sito del Comune di Bussolengo www.comune.bussolengo.vr.it