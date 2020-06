Sullo splendido lungolago di Garda torna la "Festa delle Fate"

Il lungolago Regina Adelaide sarà costeggiato da un numeroso e variopinto mercato composto da artisti, autori e artigianato. Si affiancheranno a noi, un passo dopo l’altro, miti e le leggende delle culture celtiche e norrene, draghi di resina, pietre dure e candele, lampade di sale e lanterne di cera, ma anche stand olistici e divinatori dove sarà possibile effettuare la lettura dei tarocchi, ottenere un’interpretazione accurata del proprio mandala e avvicinarsi alle pratiche olistiche.

Non mancherà all'appuntamento la bellissima esposizione di gufi che accoglierà grandi e piccini in una location appositamente studiata per mantenere senza troppi sforzi o disagi la distanza di sicurezza, permettendo al pubblico di imparare qualcosa in più sui nostri amici notturni e scattando qualche bella foto ricordo in prossimità del lago.

Amici Cosplayer, il Lago di Garda è uno scenario naturale perfetto per fare da cornice alle vostre foto, inoltre, i nostri fotografi professionisti saranno a vostra completa disposizione per immortalare la dimensione ottimale ad ogni singolo scatto.

Matrimonio Elfico: Per rispettare le normative attualmente vigenti lo splendido rituale sarà, in via del tutto eccezionale, concesso alle coppie interessate solo previa prenotazione, presso un apposito stand.

Accensione del Fuoco Sacro: al consueto appuntamento in concomitanza con il Solstizio d’Estate, le persone non potranno partecipare fisicamente ma solo lasciando il proprio desiderio scritto su degli appositi foglietti che, successivamente, lo staff provvederà a riversare nel braciere del Rito, previsto per la mezzanotte del sabato e dedicato alla Fenice, simbolo di rinascita.

Il Comune di Garda in collaborazione con Marzia Campagnari presenta la 14° edizione della Festa delle Fate, evento che quest’anno da spazio al mercatino fantasy per poter godere della sua magia in tutta sicurezza secondo la disposizione regionale del Veneto. Per rispettare le normative attualmente vigenti, concerti e spettacoli sono stati rimossi dal programma.

Informazioni e contatti

Web: www.lafestadellefate.it

- https://www.facebook.com/lafestadellefate

Orari: sabato 20 giugno h. 18 - 23. | Domenica 21 giugno h. 10 - 19.

Lungolago Regina Adelaide – Garda (VR). Come raggiungere la Festa delle fate: http://www.lafestadellefate.it/dove-siamo.htm

Evento Facebook