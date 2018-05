Alla Pista ciclabile delle Risorgive è in arrivo la Festa dell'ambiente

La Festa dell'Ambiente si propone ogni anno di toccare tematiche relative alla sostenibilità, al riciclo, al gioco all'aperto e a quelle attività che richiamano un ritorno al passato, ai vecchi mestieri per applicarli all'odierno.

Ci sarà la Grande Mostra e Concorso Lego, i giochi in Legno di Mastro Geppetto, Cibo con i suoi murales dal vivo,tanti mercatini e stand gastronomici, le visite guidate alla Corte Bovolino, al Museo dell'agricoltura e alle Api presso l'Ist. Agrario Stefani Bentegodi la musica di Benini e la Compagnia del Sipario Medievale, il Battesimo della sella i laboratori di Cucina Teatrale per bambini con Cuocadè e laboratori di formaggio con la Fattoria Leso. Tanta musica e divertimento assicurato per grandi e piccoli.

