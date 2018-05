A Villa Buri è in programma la a 27^ edizione della Festa dei Popoli

La 27^ edizione della Festa dei Popoli "Cittadinanza: la sfida dell'incontro", si terrà il 27 maggio 2018 a Verona presso Villa Buri, in via Bernini Buri, 99.

Programma

12.30 Apertura stands

14.00 Inizio musiche e danze

16.00 Sfilata bandiere e saluti del Vescovo

19.30 Chiusura

Organizzata da: Centro Pastorale Immigrati, Centro Missionario Diocesano,

Centro Pastorale Adolescenti e Giovani, Caritas Diocesana Veronese, Missionari Comboniani, Cestim, Associazioni degli Immigrati, Movimento dei Focolari, Associazione Villa Buri onlus.

La partecipazione è aperta a tutti.

Vieni in bus, bicicletta o a piedi. Servizio navetta per Villa Buri: dalle 12.30 alle 20.00, fermata in Via Dolomiti, Via Monte Bianco 21, Piazza Madonna di Campagna, Casa Serena. Parcheggio: dietro la villa - entrata sud (ad esaurimento posti), Via Monte Bianco (vicino alle piscine).

(fonte Facebook)