In 4^ Circoscrizione è in arrivo la tradizionale Festa dei Nonni

Festa dei nonni anche in quarta Circoscrizione, con oltre 200 bambini delle elementari. Per il decimo anno consecutivo, martedì 2 ottobre nella sala polifunzionale dell’Istituto “Virgo Carmeli”, le scuole del territorio saranno coinvolte in una grande festa. Nonni e nipoti potranno godere di una mattinata insieme.

Dalle 8.45 alle 11.40, sette scuole, divise in due turni, prenderanno parte a spettacoli, con il teatro comico “Mic Circ Fratilor” della cooperativa Il Telaio, e a momenti di intrattenimento preparati dai bambini per l’occasione. Nel corso della mattinata il Gruppo Alpini di Golosine preparerà la merenda per tutti.

L’iniziativa è stata presentata a Palazzo Barbieri dal presidente della 4^ Circoscrizione Carlo Badalini, dal capogruppo degli Alpini Renzo Rigatelli e dal vice capogruppo Graziano Martini. L’iniziativa ha il sostegno di Agsm Verona.

«La giornata degli Angeli Custodi da diversi anni è diventata la festa di tutti i nonni - spiega Badalini –, così come voluto dal Parlamento Italiano. Un’occasione che permette alle famiglie di passare del tempo insieme per celebrare l’importanza del ruolo dell’anziano all’interno della società».