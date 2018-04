A Villafontana è in arrivo l'imperdibile Festa degli aquiloni

Città di Oppeano, Pro Loco di Oppeano, Associazione AllegraLaMente e Associazione Appassionati Aquilonisti, col supporto del Centro Sportivo Sociale La Fontana di Villafontana, organizzano per martedì 1 maggio p.v. alle ore 10,00 la Festa degli aquiloni, presso il CSS La Fontana (in via della Pace a Bovolone). Già proposta in passato, laFesta degli aquiloni è gratuita per tutti gli appassionati “aquilonisti” o chi volesse cimentarsi per la prima volta nel realizzare il suo aquilone.

Il programma della giornata prevede alle ore 10,00 il laboratorio per bambini Costruiamo il nostro aquilone; a seguire alle ore 12,00 apertura stand gastronomico con risotto, piatto freddo, patatine fritte e tanto altro… I partecipanti troveranno al Centro la Fontana il materiale adatto per creare il loro aquilone.

“Si auspica in una numerosa partecipazione di persone, perché grazie agli “aquilonisti” potremo festeggiare assieme la giornata del 1 maggio, godendo di tanti coloratissimi e fantasiosi aquiloni in una giornata dedicata alle famiglie e carica di felicità e voglia di stare assieme; essi da sempre comunicano gioia, allegria e spensieratezza, dei quali tutti noi abbiamo costantemente bisogno”, commenta il Sindaco Pierluigi Giaretta.

Tutti col naso all’insù insomma il prossimo 1 maggio, per colorare il cielo di Villafontana. Vi aspettiamo!