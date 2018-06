A Bosco Chiesanuova tra le montagne della Lessinia è in arrivo la Festa d'estate

Dopo il grande successo dello scorso anno, sabato 28 e domenica 29 luglio a Bosco Chiesanuova, tra le montagne della Lessinia, torna l'evento più coinvolgente dell'estate.

Per due giornate, oltre che respirare aria fresca e sana, sarà possibile assistere a spettacoli di strada, oltre 100 giochi di una volta per tutta la famiglia, musica dal vivo, Street Food e molto altro ancora.

Inoltre, potrete passeggiare tra caratteristiche bancarelle in legno dove sarà possibile acquistare prodotti tipici locali, per la casa e per la persona. Per raggiungere il paese sarà attivo una navetta gratuito con carrozza e cavallo.



Seguici su Facebook per scoprire tutti gli aggiornati.