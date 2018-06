Al Vallo bastioni Città di Nimes la Festa della Curva Sud dell'Hellas Verona

Sabato 30 giugno 2018, con inizio alle ore 16, ritorna nel Vallo dei bastioni di via Città di Nimes la Festa della Curva Sud di Verona, per far divertire e incontrare i veronesi di tutte le età.

Sono predisposti nel vallo stand enogastronomici e un'area bimbi dove sono allestiti giochi gonfiabili. Sono previsti concerti e divertimenti vari.

Ad animare la serata ci sono i Tree Gees - The Bee Gees Tribute; Mirkoesse 80's show special guest Viola Valentino; Sumbu Brothers; Erika, Magic Box e Dj Ross in Anni '90 Show.

(fonte foto Comune di Verona)