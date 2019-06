Torna a Castelnuovo del Garda la fantastica "Festa della contea"

A Castelnuovo del Garda torna anche quest'anno dal 18 al 21 luglio la grande "Festa della contea". Ci saranno 21 tipologie di birra per tutti i gusti, un ottimo servizio cucina, panini e dolci imperdibili, ma anche spettacoli musicali e i gonfiabili per bambini.

Il programma

Giovedì 18 luglio ore 21.30

DJ LUCA MARTINI and Voice FRANCESCO MATOVANELLI con esibizione Pole Dance “ASD ROCK ON THE POLE”



Venerdi 19 Luglio ore 21.30

Live Music “LOS HERMANOS”



Sabato 20 Luglio

Ore 18.30

Raduno Muscle Car

Ore 21.30

Live Music “INFRAROSSI” Vasco Rossi Tribute Band



Domenica 21 Luglio

Ore 9.00

Santa Messa con benedizione moto e “motogiro” a cura del “MOTOCLUB Sandrà” (su prenotaizone)

Ore 21.30

Live Music “ALBERTO SALAORNI & AL-B.BAND”

(fonte Facebook Festa della contea)