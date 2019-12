Festa di quasi Natale al Colorificio Kroen "Balla con Babbo"

Dopo i bagordi dello scorso anno, torna al Colorificio Kroen di Verona la festa danzante di quasi Natale! Apre le danze la special reunion de Gli Albino's, che vi faranno ballare il suono irresistibile del beat Italiano. Proseguono nella saletta Bar i Negroni, che infuocheranno la pista con un set specialissimo dall’alto tasso tropicale al forte gusto di Tequila.

Chiusura live col botto in sala grande con la favolosa Piaggio Soul Combination, super combo nato sulla costa Toscana che ci scuoterà al ritmo travolgente di rhythm’n’blues, funk, latin-soul e boogaloo. Finalone a 45 giri con il dj Set targato The Fog Surfers, per sparare alte le ultime fiammate sul dancefloor!

Sabato 21 dicembre - BALLA CON BABBO!

PIAGGIO SOUL COMBINATION

latin soul orchestra

NEGRONI pres TEQUILA!

special tropical set

GLI ALBINO'S

puro beat italiano

THE FOG SURFER

vinilismo rhythm'n'roll

