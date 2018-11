A Villafranca di Verona è in arrivo la grande "Festa del cioccolato"

La "Festa del cioccolato" vi aspetta a Villafranca di Verona in Corso Vittorio Emanuele dal 30 novembre al 2 dicembre. Un dolce appuntamento per tutti gli appassionati del “cibo degli dei”, organizzato dall' Associazione Assodolciai. La festa del cioccolato artigianale sarà un’occasione ghiotta per farsi tentare dalle raffinate creazioni al cioccolato frutto dell’estro dei Maestri cioccolatieri.

ChocoArt Feste del Cioccolato è: cioccolatini e praline, tavolette, creme e liquori al cioccolato, divertenti sculture come topolini, coccinelle, scarpette, utensili per la casa, telefonini, che sembrano animarsi, che saranno in degustazione e vendita presso gli stand sempre aperti dalle 10 alle 20.

Ma per tutto il weekend, ci sarà anche la possibilità di immergersi nel mondo del cioccolato di altissima qualità lavorato artigianalmente, grazie alle tante attività didattiche, la presenza del laboratorio del cioccolato che porterà i più piccoli in dolci creazioni tutte da gustare e in più la grande festa Pre Natalizia, con la presenza della pista di pattinaggio sul ghiaccio che tutti gli anni raggruppa visitatori e curiosi.

(fonte Facebook)